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Sisi, Hafter’e destek veren Libya kabile reisleri ile görüştü

Sisi, Hafter’e destek veren Libya kabile reisleri ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hafter’e destek veren Libya kabile reisleri ile başkent Kahire’de görüştü. Hafter’i destekleyen kabile reisleri, Libya’daki gelişmeleri ele almak için Kahire’ye geldiğini belirtti.

Haber Merkezi İHA
Sisi, Hafter’e destek veren Libya kabile reisleri ile görüştü.
Sisi, Hafter’e destek veren Libya kabile reisleri ile görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hafter’e destek veren Libya kabile reisleri ile başkent Kahire’de görüştü.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi dün akşam geç saatlerde Bingazi’den Kahire’ye gelen Libya kabile reisleri ile bir araya geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Bassam Radi, görüşmelerin "Mısır ve Libya kardeş ülkeler. Tek ve ortak bir kaderi var" başlığı altında süreceğini ifade etti.

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Darbeci General Hafter’i destekleyen kabile reisleri, mevcut Libya’daki gelişmeleri ele almak için Kahire’ye geldiğini açıkladı. Radi, Mısır’ın Libya’ya yönelik tüm düzeylerdeki çabalarının temel amacının, ülkesi ve gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek noktasında harekete geçirdiğini sözlerine ekledi.

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