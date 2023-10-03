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Sisi Mısır'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkede aralık ayında düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

09:46 . 3/10/2023 Salı
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Abdulfettah es-Sisi

Abdulfettah es-Sisi

Mısır, aralık ayında sandık başına gidecek..

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olması için destekçileri tarafından başlatılan kampanya karşılık buldu.

Adaylığını açıkladı

Sisi yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçündü dönem için aday olacağını doğruladı.

Mısır’da 2014'ten bu yana cumhurbaşkanı olan eski Genelkurmay Başkanı Sisi, dört yıl önce 2030'a kadar görevde kalmasına izin verecek anayasa değişikliğinin ardından yeniden aday olması bekleniyordu.

2013 yılında göreve gelen Sisi 2014 ve 2018 seçimlerinde seçilmişti

Sisi, 2013 yılında demokratik olarak seçilen Muhammed Mursi'nin devrilmesinin ardından iktidara gelmiş, 2014 ve 2018 yıllarında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 97 oyla kazanmıştı.



#Sisi
#Mısır
#seçim
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