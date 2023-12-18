Sisi'den Gazze katliamı açıklaması: Ulusal güvenlik için bir tehdit

7 Ekim sonrası süreç, Arap ülkeleri için mesele Filistin bile olsa, İsrail’in katliamları soykırım boyutunu bile alsa krizin sınırlanması ve etkilerinden uzaklaşılması gereken bir olgu olarak görülmüştür. Bu da ülkelerin hareketsizliği ve umursamazlığını doğurmuştur.