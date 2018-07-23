İsrail polisi eşliğindeki bin 500 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün “Eski Şehir” bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Aralarında aşırı sağcı milletvekili Yehuda Glick’in de bulunduğu Yahudiler bir müddet Mescid-i Aksa’nın avlusunu çiğnedi. Baskınların yanı sıra Mescid-i Aksa’nın kapılarında da çeşit çeşit dini ayinler düzenlediği gözlendi. Provokatif ayinler düzenleyen fanatik Yahudilerle çevredeki Müslüman esnaf arasında arbede yaşandı.

BAYRAKLI ÇOCUĞA KELEPÇE

Aksa’nın tüm girişlerine bariyer koyan İsrail polisi, Filistinlilerin avluya girmesine kimlik kontrolünün ardından izin verdi. Yahudilerin baskınına tepki göstermek için Filistin bayrağı açan bir çocuk dahil tepki gösteren 6 Filistinli yaka paça gözaltına alındı.

IRKÇI YASANIN İLK SONUCU

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri de yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’ya yönelik söz konusu baskını, “Yahudi ulus devlet” yasasının ilk uygulaması, Kudüs sakinlerine ve mukaddesata yönelik saldırıların yeni döneminin başlangıcı olarak değerlendirdi.

Bin 500 Yahudi polis eşliğinde Mescid-i Aksa’nın avlusunu çiğnedi

ÖRGÜTLÜ VE SİSTEMATİK

Hamas, yüzlerce fanatik Yahudi’nin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün “Eski Şehir” bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadı. Hamas’tana yapılan yazılı açıklamada, bu baskının “işgalci İsrail hükümeti ve ABD yönetimi tarafından yürütülen örgütlü ve sistematik din savaşı politikası” çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

AKSA’YI KORUYUN

Bu politikaların Filistin ve İslam kimliğini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, İslam alemine, Aksa’yı başta Yahudileştirme olmak üzere tüm tehlikelerden koruma çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca Batı Şeria, Kudüs ve İsrail’de bulunan Filistin halkı da İsrail’in ırkçı saldırılarına karşı Mescid-i Aksa’ya gitmeye çağrıldı.

Baskın sayısında patlama

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısında geçen yıla oranla ciddi artış yaşanması dikkat çekiyor. Yahudilerin, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli “Yara” adlı derneğin bir süre önce yayımladığı raporda, geçen yıl Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı 22 bin 256 iken, bu yılın “ilk altı ayında” söz konusu sayının 22 bin 206’ya ulaştığı belirtildi. Aksa’ya baskın düzenleyen Yahudilerin sayısı geçen yılki rakamı aşarak 23 bini geçmiş durumda.

Dürzi vekiller isyanda

İsrail parlamentosundaki Dürzi kökenli milletvekillerinin, “Yahudi ulus devlet” yasasının iptali için üst mahkemeye başvuracağı bildirildi. İsrail’in Maariv gazetesinin haberine göre, Kulanu (Hepimiz) Partisi milletvekili Ekrem Hassun, Yisrael Beiteniu (İsrail Evimiz) Partisi milletvekili Hamed Ammar ve Siyonist Kamp Partisi milletvekili Salih Saad, “Yahudi ulus devlet” yasasını, Dürzi Avukatlar Forumu’yla birlikte Yüksek Adalet Mahkemesi’ne taşımaya karar verdi. Milletvekilleri, söz konusu yasanın, “devlet için kendini feda eden ve savaşan Dürzileri ayırdığını” ifade etti. Hassun, Yahudiler veya İsrail’in bir Yahudi devleti olmasıyla sorununun olmadığını belirterek, “İsrail’in kurulması için kendilerini feda eden Dürziler ne olacak? İsrail ordusundaki hizmetleri sırasında Dürzilerden 240 kişi öldü, bin 200’den fazlası yaralandı.” dedi.

Ramallah’tan İİT’ye çağrı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, fanatiklerin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu tür baskınların Eski Şehir bölgesini Yahudileştirme politikası çerçevesinde ele alındığı belirtilerek, İsrail’in bu politikasını, Mescid-i Aksa ve statüsüne zarar veren siyasi kararlarına taraftar kazanmak için uyguladığı ifade edildi. İsrail’in Mescid-i Aksa’nın yerine iddia ettikleri tapınağı inşa planları yaptığına işaret edilen açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı’na bu planların durdurulması için acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Yahudi devlet yasası ne getiriyor?

İsrail meclisinde çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20’den fazlasını oluşturan Araplar ikinci sınıf vatandaş konumuna düştü. Yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor: “Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail’e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail’in başkenti Kudüs’tür.”

Gazze’ye saldırı