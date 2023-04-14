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Dünya

Sıtmaya karşı yüzde 80 etkili: Onaylayan ilk ülke Gana

Senede ortalama 620 bin kişinin ölümüne sebebiyet veren sıtmaya karşı umut ışığı yakıldı. Gana sıtma aşısını onaylayan ilk ülke oldu. Aşının yüzde 80’e kadar etkili olduğu belirtiliyor.

04:00 . 14/04/2023 vendredi
Yeni Şafak
İlk onay Gana'dan.

İlk onay Gana'dan.

Her yıl yüzlerce milyon kişiyi tehdit eden ve yüz binlerce ölüme neden olan sıtmaya karşı yapılan çalışmalar meyvesini verdi. Gana, R21 adı verilen yeni sıtma aşısını onaylayan ilk ülke oldu. Afrika ülkesindeki sağlık yetkilileri, henüz kamuoyuna açıklanmayan güvenlik ve etkililik oranlarının ölçüldüğü nihai testlerin ardından aşının kullanımına onay verdi.

DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLECEK ÇALIŞMA

Bilim insanları, sıtmadan korunmak için 100 yıldan uzun bir zamandır çeşitli aşılar üzerinde çalıştı. Proje üzerinde çalışan uzmanlar aşıyı, “dünyayı değiştirebilecek” bir çalışma olarak nitelendiriyor. R21 aşısı, önceki girişimlerin aksine oldukça etkili görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü de aşıyı onaylamayı düşünüyor. Gana Gıda ve İlaç Kurumu, aşının beş aylık ile üç yaş arasındaki çocuklarda kullanımına onay verdi. Her yıl çoğu küçük çocuklar olmak üzere yaklaşık 620 bin kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybediyor.

5 BİN ÇOCUKTA DENENDİ

Burkina Faso’daki ön çalışmalarda R21 aşısının, üç başlangıç dozu ve ardından bir yıl sonra vurulacak hatırlatma dozu ile yüzde 80’e kadar etkili olduğu belirlendi. Aşının kitlesel kullanımı, yaklaşık 5 bin çocuğun yer aldığı nihai test sonuçlarına dayanıyor. Geçen yılın sonunda paylaşılması beklenen veriler hala resmi olarak yayımlanmadı. Ancak sonuçlar Afrika’daki bazı ülkelerin hükümet yetkilileri ve bilim insanlarıyla paylaşıldı. Her bir doz R21’in birkaç dolara mal olması bekleniyor.



#Sıtma
#Gana
#Afrika
#sağlık
il y a 2 heures
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