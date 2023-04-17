|
Reklam
Reklam
Dünya

Sıtmayı daha hızlı bulaştırıyor: Gana'da ortaya çıktı

Afrika'da daha önce 5 ülkede tespit edilen ve sıtmayı daha hızlı bulaştırdığı belirtilen sivrisinek türüne Batı Afrika ülkesi Gana'da da rastlandı.

09:07 . 17/04/2023 Pazartesi
Diğer
Arşiv

Arşiv

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

Sıtmayı daha hızlı bulaştıran sivrisinek türü tespit edildi

Afrika'da daha önce 5 ülkede tespit edilen, sıtmayı daha hızlı bulaştırdığı belirtilen sivrisinek türüne Gana'da da rastlandığı bildirildi.

Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, yazılı açıklamasında, ülke çapında sıtma için yapılan rutin tarama sırasında hastalığı daha hızlı yayan 'anopheles stephensi' adlı sivrisinek türünün tespit edildiğini belirtti.

Sıtmayı daha hızlı bulaştıran bu türün farklı iklim koşullarına uyum sağladığını da ifade eden Kuma-Aboagye, ülkede bu türün kontrolünü koordine etmek üzere bir görev gücünün kurulduğunu kaydetti.

Ülkede Oxford'un sıtma aşısı onaylanmıştı

Batı Afrika ülkesi Gana, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği R21 adlı yeni sıtma aşısını onaylayan ilk ülke olmuştu.


#Sivrisinek
#Gana
#sıtma
29 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.