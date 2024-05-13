Siyonaziler öğretim üyelerini fişledi

Almanya'nın başkenti Berlin'deki üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri yayınladıkları açık bir mektupla, polisin öğrencilere sert müdahalesini eleştirmiş ve öğrenci eylemlerine daha fazla tolerans çağrısında bulunmuştu. Almanya'da yayın yapan Die Stimme Berlins (B.Z) gazetesi, Özgür Berlin Üniversitesi'nde (FU) polis tarafından güç kullanılarak dağıtılan öğrencilere destek olan 150 öğretim görevlisinin isimlerini tek tek yazdığı ve fotoğraflarına yer verdiği bir haberi manşetine taşıdı. Haberde, ismi verilen bazı öğretim görevlilerinin kürsülerinde Arap çalışmaları ve İslami çalışmalar da yaptığı vurgulanarak hedef gösterildi. Başta Özgür Berlin ve Humbord üniversiteleri olmak üzere Berlin'deki üniversitelerde Gazze ile dayanışma gösteren öğrencileri "terör yanlısı" olarak niteleyen gazete, öğrencilerin attığı "Denizden nehire özgür Filistin" sloganının da antisemitizm olduğunu iddia etti.