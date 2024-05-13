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Dünya

Siyonaziler öğretim üyelerini fişledi

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımlara karşı ABD'de başlayan Üniversite İntifadası'nın yayıldığı ülkelerden biri olan Almanya'da, öğrencilerin protestolarına destek olan öğretim üyeleri tek tek fişlendi.

04:00 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:06 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri yayınladıkları açık bir mektupla, polisin öğrencilere sert müdahalesini eleştirmiş ve öğrenci eylemlerine daha fazla tolerans çağrısında bulunmuştu. Almanya'da yayın yapan Die Stimme Berlins (B.Z) gazetesi, Özgür Berlin Üniversitesi'nde (FU) polis tarafından güç kullanılarak dağıtılan öğrencilere destek olan 150 öğretim görevlisinin isimlerini tek tek yazdığı ve fotoğraflarına yer verdiği bir haberi manşetine taşıdı. Haberde, ismi verilen bazı öğretim görevlilerinin kürsülerinde Arap çalışmaları ve İslami çalışmalar da yaptığı vurgulanarak hedef gösterildi. Başta Özgür Berlin ve Humbord üniversiteleri olmak üzere Berlin'deki üniversitelerde Gazze ile dayanışma gösteren öğrencileri "terör yanlısı" olarak niteleyen gazete, öğrencilerin attığı "Denizden nehire özgür Filistin" sloganının da antisemitizm olduğunu iddia etti.



#İntifada
#Siyonizm
#Soykırım
#İsrail
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