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Dünya

Siyonist İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda son 48 saatte aralarında eski tutukluların da olduğu 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

13:00 - 8/09/2024 Pazar
AA
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında serbest bırakılan eski tutukluların da bulunduğu en az 35 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.

#Filistin
#İsrail
#Batı Şeria
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