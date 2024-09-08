Siyonist İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı

Katil sürüsü İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve kampına yönelik 10 gündür devam ettiği işgal ve baskınlar sonrasında, artlarında büyük yıkım bırakarak geri çekildi. Cenin halkı, daha önce birçok kez olduğu gibi İsrail güçlerinin geri çekilip çevredeki askeri kontrol noktalarına mevzilendikten sonra kente ve kampa yeniden saldırmak için geri döneceklerinden endişe ettiklerini dile getirdi.