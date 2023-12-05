Siyonist İsrail ordusu DSÖ’den Gazze’nin güneyindeki deposunu boşaltmasını istedi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, “DSÖ, İsrail Savunma Kuvvetleri’nden kara operasyonları nedeniyle kullanılamaz hale geleceği için 24 saat içinde Gazze’nin güneyindeki tıbbi deposundaki malzemelerini çıkarması gerektiğine dair bir bildirim aldı” dedi.

İsrail’den söz konusu emri geri çekmesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, “İsrail’e hastaneler ve insani yardım tesisleri de dahil olmak üzere sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için mümkün olan her türlü tedbiri alması çağrısında bulunuyoruz” dedi.