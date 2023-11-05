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Siyonist İsrail ordusu: Gazze’de kara harekatından bu yana 2 bin 500 hedefi vurduk

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde kara saldırıları başlattığı 31 Ekim’den bu yana 2 bin 500’den fazla hedefi vurduklarını açıkladı.

13:58 - 5/11/2023 Pazar
AA
Foto: AA.

Foto: AA.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunun başlangıcından bu yana 2 bin 500'den fazla hedefe saldırı düzenledi.” ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, İsrail ordusunun, Filistin direniş hareketi Hamas’ın altyapısını yok etmek için “savaş uçaklarını yönlendirmeye ve yüz yüze çatışmalara devam ettiği” kaydedildi.



İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.


İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.


İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.


İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.


İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Katiller katliama doymuyor: Binlerce çocuğu vahşice katleden İsrail tam 30 gündür ölüm saçıyor!
Katiller katliama doymuyor: Binlerce çocuğu vahşice katleden İsrail tam 30 gündür ölüm saçıyor!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği insanlık dışı saldırılar 30'uncu gününde de devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı; katil İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldüğünü, en az 24 bin kişinin de yaralandığını bildirirken Lübnan'daki Hizbullah güçlerinin de İsrail'in kuzeyinde yerleşimcilere ait bir evde toplanan İsrail askerlerini vurduğu öğrenildi. Hamas, yaptığı açıklamada ABD ve saldırganlığı himaye eden ülkelere 'Halklarının, Gazze'deki 'soykırım savaşı'nın sona ermesi yönündeki çağrılarına' kulak vermeleri gerektiğini vurguladı. Son olarak Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılar sonucu alev ve dumanlar yükseldi... İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

#Filistin
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#İsrail
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