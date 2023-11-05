Siyonist İsrail ordusu: Gazze’de kara harekatından bu yana 2 bin 500 hedefi vurduk

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği insanlık dışı saldırılar 30'uncu gününde de devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı; katil İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldüğünü, en az 24 bin kişinin de yaralandığını bildirirken Lübnan'daki Hizbullah güçlerinin de İsrail'in kuzeyinde yerleşimcilere ait bir evde toplanan İsrail askerlerini vurduğu öğrenildi. Hamas, yaptığı açıklamada ABD ve saldırganlığı himaye eden ülkelere 'Halklarının, Gazze'deki 'soykırım savaşı'nın sona ermesi yönündeki çağrılarına' kulak vermeleri gerektiğini vurguladı. Son olarak Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılar sonucu alev ve dumanlar yükseldi... İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...