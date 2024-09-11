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Dünya

Siyonist İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. Son alınanlarla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 10 bin 600'e ulaşırken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 699 Filistinli hayatını kaybetti.

13:19 - 11/09/2024 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Baskınların Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yoğunlaştığı vurgulanan açıklamada, aralarında eski tutukluların da bulunduğu 30 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Son alınanlarla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 10 bin 600'e ulaşırken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 699 Filistinli hayatını kaybetti.
#Batı Şeria
#İsrail
#Filistin
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