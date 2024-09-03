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Siyonist İsrail saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 40 bin 819'a yükseldi

Katil sürüsü İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 819'a, yaralı sayısının da 94 bin 291'e çıktığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak katil İsrail'in engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

15:35 - 3/09/2024 Salı
AA
Siyonist İsrail saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 40 bin 819'a çıktı!
Siyonist İsrail saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 40 bin 819'a çıktı!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne 333 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.



Katil sürüsü İsrail son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 33 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 67 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.



Katil sürüsü İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 819'a, yaralı sayısının da 94 bin 291'e çıktığı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak katil İsrail'in engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.




#Filistin
#İsrail
#Gazze
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