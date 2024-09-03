Siyonist İsrail saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 40 bin 819'a yükseldi

Terör devleti İsrail, 10 ayı aşkındır masum Filistin halkına zulüm ediyor. Katiller, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı'nda barınma merkezi olarak kullanılan El Fakhoura Okulu'nun yakınlarına hain bir saldırı düzenledi. Okul önünde hamur işleri satan bir çadıra düzenlenen saldırı sonucu 5 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.