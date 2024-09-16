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Siyonist İsrail saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 41 bin 226'ya yükseldi

Katil sürüsü ​​​​​​​İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 226'ya yükseldi. Katil İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 76 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

17:12 - 16/09/2024 Pazartesi
AA
Siyonist İsrail'in 346 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 226'ya yükseldi!
Siyonist İsrail'in 346 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 226'ya yükseldi!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 346 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


Katil sürüsü İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 76 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.



Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 226'ya, yaralı sayısının da 95 bin 413'e çıktığı kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.


Gazzeli genç enkaz altından 'la ilahe illallah' diye haykırarak çıktı

Katliamcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırıları, soykırımın 346. gününde de devam etti. Güvenli tek bir noktanın olmadığı Gazze'nin kuzeyinde insanlar bombaların hedefi oldu. Gece saatlerinde Cibaliye Mülteci Kampı'na yapılan hava saldırısında hayatını kaybedenlerin olduğu bildirilirken çok sayıda kişi de yaralandı. İşgalcilerin saldırısı sonrası evinin enkazı altında kalan Gazzeli genç, saatler sonra Sivil Savunma Ekipleri tarafından kurtarıldı. Enkaz altından "la ilahe illallah" diye haykırarak çıkan gencin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredeki sivillerin kurtarma operasyonu sırasında tekbirler getirdiği de dikkatlerden kaçmadı. Saldırıdan aralarında çocukların da bulunduğu yaralı ve hayatını kaybeden siviller Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Yaralanan siviller ise kısıtlı imkanlarla tedavi altına alındı.


#Gazze
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#Filistin
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