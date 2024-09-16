Siyonist İsrail saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 41 bin 226'ya yükseldi

Katliamcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırıları, soykırımın 346. gününde de devam etti. Güvenli tek bir noktanın olmadığı Gazze'nin kuzeyinde insanlar bombaların hedefi oldu. Gece saatlerinde Cibaliye Mülteci Kampı'na yapılan hava saldırısında hayatını kaybedenlerin olduğu bildirilirken çok sayıda kişi de yaralandı. İşgalcilerin saldırısı sonrası evinin enkazı altında kalan Gazzeli genç, saatler sonra Sivil Savunma Ekipleri tarafından kurtarıldı. Enkaz altından "la ilahe illallah" diye haykırarak çıkan gencin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredeki sivillerin kurtarma operasyonu sırasında tekbirler getirdiği de dikkatlerden kaçmadı. Saldırıdan aralarında çocukların da bulunduğu yaralı ve hayatını kaybeden siviller Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Yaralanan siviller ise kısıtlı imkanlarla tedavi altına alındı.