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Siyonist katillerden Han Yunus'ta alçak saldırı: Aralarında çocukların da bulunduğu 10 şehit

Terör devleti İsrail, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İşgalci İsrail ordusunun Han Yunus'ta bir evi bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

23:42 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:58 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un doğusundaki Ebu Hayye beldesinde "Ebu Hayye" ailesine ait evi bombaladı, saldırıda 10 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralanan ve kaybolanların olduğu belirtili.

Siyonist katiller 16 bin çocuğu katletti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 897 Filistinli ölmüş, 92 bin 152 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


Gazzeli minik bebek anne ve babasının kolları arasında enkazdan yara almadan kurtuldu: Canını siper eden anne şehit oldu

Katil İsrail, Gazzeli sivillerin üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Gazze Sivil Savunma birimleri, Cibaliye Mülteci Kampı'nda terör devleti İsrail'in hava saldırısı sonrası moloz yığınına dönen binanın enkazı arasında bir bebek ağlaması duydu. O bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, anne ve babasının kolları arasına aldığı 7-8 aylık olduğu tahmin edilen küçük bir bebeği sağ olarak enkazın arasından kurtardı. Bebeğini korumak için canını siper eden Gazzeli anne şehit olurken, ekipler babayı yaralı olarak molozların arasından çıkardı. Mucize bebeğin kurtarıldığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


#Gazze
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