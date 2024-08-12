Siyonist katillerden Han Yunus'ta alçak saldırı: Aralarında çocukların da bulunduğu 10 şehit

Katil İsrail, Gazzeli sivillerin üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Gazze Sivil Savunma birimleri, Cibaliye Mülteci Kampı'nda terör devleti İsrail'in hava saldırısı sonrası moloz yığınına dönen binanın enkazı arasında bir bebek ağlaması duydu. O bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, anne ve babasının kolları arasına aldığı 7-8 aylık olduğu tahmin edilen küçük bir bebeği sağ olarak enkazın arasından kurtardı. Bebeğini korumak için canını siper eden Gazzeli anne şehit olurken, ekipler babayı yaralı olarak molozların arasından çıkardı. Mucize bebeğin kurtarıldığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.