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Dünya

Siyonist medyadan Filistin'e sansür: The Economist'in kapağında dikkat çeken detay

The Economist, Bangladeş'teki olayları manşetine taşırken kapak görselinde Filistin'e yönelik sansür uyguladığı iddia edildi. Fotoğrafta, Filistin bayrağının silindiği fark edildi.

09:54 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 09:56 - 11/08/2024 Pazar
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The Economist'ten Filistin bayrağına sansür
The Economist'ten Filistin bayrağına sansür
Eli kanlı terör devleti
İsrail
, dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor.

7 Ekim'de başlayan saldırılarda şimdiye kadar 40 bine sivil hayatını kaybetti.


Yaşananların kan donduran boyutlara eriştiği bu orantısız güç uygulanan savaşta Gazze yerle bir edildi.


Dünyanın gözü Gazze'de


Uluslararası kamuoyunda vahşetin boyutları idrak edildikçe İsrail'e karşı tepki de günden güne büyüdü.


Vicdan sahibi her birey, İsrail'in bu vahşeti durdurması için tepki gösteriyor.


Yahudi lobisi devrede


Yaşanan çocuk katliamına karşı ABD, Almanya ve Fransa başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında eylemler sürerken Yahudi lobisi ise büyük medya kuruluşları üzerindeki hakimiyetini sürdürüyor.



The Economist'ten bayrağa sansür


Bunun son örneği Londra merkezli yayın yapan The Economist gazetesinden geldi.


Gazete Bangladeş'te yaşanan olayları manşetine taşırken Filistin bayrağına sansür uyguladı.



"Bangladeş bir otokratı devirdi, şimdi işin zor kısmı başlıyor" denilen haberin görselin orjinalinde Filistin bayrağı bulunmasına rağmen paylaşılan fotoğrafta bayrağın yer almadığı görüldü.


Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan görsele tüm dünyadan kullanıcılar yoğun tepki gösterdi.




#İsrail
#Gazze
#Filistin
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