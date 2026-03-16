Siyonistler Aksa’da ayin planlıyor

Siyonist işgal güçleri, “olağanüstü hal” gerekçesiyle Mescid-i Aksa’yı Filistinli Müslümanlara tamamen kapattı. Filistin Diplomasi Merkezi’nin hazırladığı rapora göre, işgal güçleri Mescid-i Aksa’yı 1967’den bu yana ilk kez art arda 16 gündür tamamen kapalı tutuyor. Filistinli gözlemciler, yaşanan gelişmelerin Mescid-i Aksa’daki tarihi ve dini statükoyu değiştirmeye yönelik sistematik bir politika olabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle aşırı sağcı ‘Tapınak’ gruplarının, yaklaşan Pesah Bayramı (Hamursuz) sırasında Mescid-i Aksa içinde ‘Pesah Kurbanı’ kesilmesi çağrıları, bölgede yeni bir gerilim dalgası ihtimalini güçlendiriyor.