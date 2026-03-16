Siyonistler Aksa’da ayin planlıyor

İşgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, Ramazan ayında son yılların en ağır kısıtlamalarıyla karşı karşıya.
Siyonist işgal güçleri, “olağanüstü hal” gerekçesiyle Mescid-i Aksa’yı Filistinli Müslümanlara tamamen kapattı. Filistin Diplomasi Merkezi’nin hazırladığı rapora göre, işgal güçleri Mescid-i Aksa’yı 1967’den bu yana ilk kez art arda 16 gündür tamamen kapalı tutuyor. Filistinli gözlemciler, yaşanan gelişmelerin Mescid-i Aksa’daki tarihi ve dini statükoyu değiştirmeye yönelik sistematik bir politika olabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle aşırı sağcı ‘Tapınak’ gruplarının, yaklaşan Pesah Bayramı (Hamursuz) sırasında Mescid-i Aksa içinde ‘Pesah Kurbanı’ kesilmesi çağrıları, bölgede yeni bir gerilim dalgası ihtimalini güçlendiriyor.
HAMURSUZ BAYRAMI NEDİR?
Pesah Bayramı, bir Yahudi bayramı ve festivalidir. Pesah, Yahudi takvimindeki nisan ayının 15’inci günü başlar.