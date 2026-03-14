Kudüs Günü'nde meydan okudular

İran’da her yıl Ramazan ayının son cuma gününde yapılan “Dünya Kudüs Günü Yürüyüşü”, dün de başta başkent Tahran olmak üzere ülkenin birçok kentinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tahran’da, meydanda yalnızca İranlı siviller değil devletin en üst düzeydeki siyasi ve askeri liderleri de yer aldı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yanı sıra İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bakanlar, üst düzey askeri ve siyasi yetkililer, 13 gündür İran semalarında uçarak bombardımanlar düzenleyen ABD-İsrail ittifakına ait savaş uçaklarına da meydan okudu.





KUDÜS’LE DAYANIŞMA GÜNÜ

Her yıl Ramazan ayının son cuma gününde kutlanan “Dünya Kudüs Günü” etkinliği, İran’da 1979 yılında meydana gelen “İslam Devrimi”nin ardından devrim liderleri tarafından “İslam ülkelerinin İsrail işgali altındaki Kudüs ile dayanışma göstermesi” amacıyla ilan edildi. Kudüs Günü kapsamında başta İran olmak üzere özellikle İran etkisindeki Irak, Yemen, Lübnan gibi ülkelerde İran’a yakın grupların öncülüğünde çeşitli yürüyüşler ve etkinlikler düzenleniyor. Bu yılki yürüyüş, ABD-İsrail ittifakının İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve en üst düzeydeki 5 İranlı askeri ve siyasi lideri suikastla öldürmesinden kısa süre sonrasına denk geldi. İranlı liderlerin muhtemel saldırılara karşı saklanmak yerine meydanlarda boy göstermesi, saldırılara karşı direnme gücünü artırma çabası olarak değerlendirildi.





İSRAİL YOKLADI LARİCANİ CEVAP VERDİ

Tahran'daki birçok noktadan yürüyüşe katılanlar Tahran Üniversitesi’nin önünde toplanarak buradaki cuma namazı alanına geçti. Cuma namazının kılındığı alanda Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için dualar edildi. İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunarak buralara saldırılar düzenleyeceğini duyurdu. Tehdit mesajından kısa süre sonra kitlelerin toplandığı İnkılab Meydanı civarındaki Çaharrah-ı Veliasr yakınlarında patlamalar meydana geldi. Patlamalar gerçekleştiği sırada İranlıların tekbir getirdiği anlar sosyal medyaya yansıdı. Saldırıların ardından bir açıklama yapan İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, saldırıya tepki göstererek, "Trump, İran halkının olgun, güçlü ve iradeli bir millet olduğunu anlayamıyor. ABD’nin baskısı ne kadar artarsa halkın iradesi de o kadar güçlenir. Siyonist rejimin yürüyüş güzergahına yönelik saldırıları ise onun çaresizliğinin göstergesidir" sözlerini sarf etti.

TRUMP’TAN YENİ TEHDİT: “HEPSİ PSİKOPAT”

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, İran’da üst düzey liderlerin meydanlarda Kudüs Yürüyüşüne katılmasına eş zamanlı olarak sosyal medya ağı Truth üzerinden yeni bir tehdit yayınladı. ABD kuvvetlerinin 28 Şubat’tan beri süren saldırılarda İran’ın tüm deniz ve kara gücünü imha ettiğini iddia eden Trump, İranlı üst düzey liderleri hedef almaya devam edeceklerini belirterek, “Bu akılsız psikopatlara neler olacağını takip edin” cümlelerine yer verdi. Açıklamasında, İranlı liderlerin 47 yıldır (devrimden beri) insanları öldürdüğünü öne süren Trump, “Şimdi de Amerika’nın 47. Başkanı olarak onları ben öldürüyorum. Bu Amerikan Başkanı için şereftir” ifadelerini kullandı.

Mücteba yaralı ama iyi

İran yeni dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney’in sağlık durumu hakkında resmi açıklama yapan ilk üst düzey devlet yetkilisi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İsmail Bekayi oldu. İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'ya röportaj veren Bekayi, dini liderin sağlık durumuna ilişkin iddialar hakkında yöneltilen soruya, “Mücteba Hamaney yaralı ama iyi” cevabını verdi. Bekayi ayrıca, Uzmanlar Meclisi’nin Mücteba Hamaney’i Anayasa’ya uygun olarak seçtiğini sözlerine ekledi.



















