Siyonistlerin yaraladığı TIR şoförü dehşet anlarını anlattı: Arap olduğumdan emin olup saldırdılar

Nablus yolunda gerçekleşen olayda 100’den fazla fanatik Yahudi’nin saldırısına uğrayan TIR şoförü İbrahim Adnan Er-Razim, yaşadıklarını anlattı. Hayatta kalmasının mucize olduğunu söyleyen El-Razim, “Ben yardım taşımıyordum ancak işgalcilerin yardım TIR’larına saldıracak kadar gözü dönmüş durumda” dedi. El-Razim, işgal güçlerinin saldırılara göz yumduğunu ifade etti. Tedavisi hâlâ devam eden Filistinli şoför yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Nablus'ta beni durdurdular. 'Arap mısın? Yahudi mi?' diye sordular ve Arap olduğumdan emin olunca, TIR’daki ürünleri Gazze'ye götürüp götürmediğimi sordular, hakaret ettiler. Gazze'ye gitmediğimi ve ürünlerin ne olduğunu anlattım. Yoluma devam ettim, beni araçlarıyla takip ettiler. Pusu kurup saldırdılar. Onlarca kişinin saldırısından kurtulmam bir mucize. Allah'a hamdediyorum.”