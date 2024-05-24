|
Dünya

Siyonistlerin yaraladığı TIR şoförü dehşet anlarını anlattı: Arap olduğumdan emin olup saldırdılar

Fanatik Yahudi işgalciler, Kudüs’ten Batı Şeria’ya giden bir TIR’ı ‘Gazze'ye insani yardım taşıdığı’ gerekçesiyle yağmalayarak, Filistinli şoförü darbetti.

Neslihan Önder
04:00 - 24/05/2024 Cuma
Güncelleme: 02:08 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
İbrahim Adnan Er-Razim
İbrahim Adnan Er-Razim

Nablus yolunda gerçekleşen olayda 100’den fazla fanatik Yahudi’nin saldırısına uğrayan TIR şoförü İbrahim Adnan Er-Razim, yaşadıklarını anlattı. Hayatta kalmasının mucize olduğunu söyleyen El-Razim, “Ben yardım taşımıyordum ancak işgalcilerin yardım TIR’larına saldıracak kadar gözü dönmüş durumda” dedi. El-Razim, işgal güçlerinin saldırılara göz yumduğunu ifade etti. Tedavisi hâlâ devam eden Filistinli şoför yaşananları şu sözlerle anlattı:

ARAP MISIN YAHUDİ Mİ?

“Nablus'ta beni durdurdular. 'Arap mısın? Yahudi mi?' diye sordular ve Arap olduğumdan emin olunca, TIR’daki ürünleri Gazze'ye götürüp götürmediğimi sordular, hakaret ettiler. Gazze'ye gitmediğimi ve ürünlerin ne olduğunu anlattım. Yoluma devam ettim, beni araçlarıyla takip ettiler. Pusu kurup saldırdılar. Onlarca kişinin saldırısından kurtulmam bir mucize. Allah'a hamdediyorum.”



#Siyonizm
#Darp
#Gazze
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Metodik şüphe doğruya götürür