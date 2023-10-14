Siyonizm'in güdümündeki Hollywood'dan terör devleti İsrail'e destek: Kesenin ağzını açan Disney işgalcilere para akıttı

Yapımlarının çoğunda Siyonist sermayeye methiyeler düzen Hollywood, terör devleti İsrail'e açık destek verdi.

'Amerikan eğlence endüstrisi' olarak tanımlanan Hollywood'da 700'den fazla oyuncuları, İsrail'e desteklerini dile getiren ve Hamas'ı kınayan bir açık mektup imzaladı.

'Eğlence sektörü' liderlerine Hamas çağrısı

Hamas'ın terör örgütü olarak lanse edildiği mektupta eğlence sektörünün liderlerine, "Hamas'a karşı güçlü bir şekilde seslerini yükseltmeleri ve terör örgütünü masum rehineleri ailelerine iade etmeye teşvik etmek için ellerinden geleni yapmaları" çağrısında bulunuluyor.

Terör devleti İsrail'i aklayıp, Filistinlilere yönelik katliamların hiçe sayıldığı mektupta "Bu terörizmdir. Bu kötülüktür. Hamas'ın eylemlerinin hiçbir haklı ya da makul gerekçesi yoktur" denildi.

Yüzlerce ünlü aktör ve aktris tarafından imzalanan mektupta ayrıca, eğlence sektöründeki tanınmış kişilere "savaşla ilgili yanlış bilgileri paylaşmaktan kaçınmaları" ve herhangi bir "propagandayı" güçlendirmekten kaçınmaları yönünde bir uyarıda da bulunuldu.

Hollywood yapımcılarından terör devletine yaranma çabaları

Mektuba imza atan isimlerden olan yapımcı Haim Saban ise yaptığı açıklamada çocukların ve sivillerin İsrail tarafından katledilmesini göz ardı ederek, "Hollywood camiası ve dünya çapında bizler, Gazze'de İsrail'i yok etmek isteyen terörist bir rejime karşı kendini savunan İsrail'in yanında durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Creative Community For Peace tarafından yayınlanan mektubu imzalayanlar arasında Chris Pine, Gal Gadot, Amy Schumer, Mark Hamill, Jamie Lee Curtis, Michael Douglas, Bella Thorne ve Jerry Seinfeld de bulunuyor.

Disney'den 2 milyon dolarlık bağış

Öte yandan Hollywood'un 'eğlence sektörü'nün ünlü medya şirketi Disney de İsrail'in çıkarları doğrultusunda çalışan insani yardım kuruluşlarına 2 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.

Filistinlilerin, İsrail'in yaşattığı zulüm karşısında hayatlarından ve yurtlarından edilişini göz ardı ederek işgalciler için "masum insanlar" ifadesini kullanan Disney CEO'su Robert A. Iger ise "Bu saldırıları, onları motive eden nefreti ve tüm terör eylemlerini kınıyoruz ve bölgede destek sağlamanın daha fazla yolunu bulmak ve mağdurları, ailelerini ve bu savaştan etkilenen herkesi onurlandırmak için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Disney, İsrail'de acil tıbbi ve kan bankacılığı hizmetleri sağlayan Magen David Adom'a 1 milyon dolar ve bölgede çalışan diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlara, özellikle de uluslararası kuruluşlara da 1 milyon dolar bağışladı.

Şirket çalışanları da Disney'in Eşleştirme Hediyeleri programına katılarak topladıkları bağışlarla İsrail'e sunulan desteğe katkıda bulunuyor.







