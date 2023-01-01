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Skandal gösteriye sahne olan İsveç: Türkiye'ye verdiğimiz taahhütleri yerine getiriyoruz
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerinin normal seyrinde devam ettiğini söyledi. Konuşmasında Başkent Stockholm'de terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eylemine değinmeyen Kristersson, "İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile Üçlü Muhtıra'nın taahhütlerini yerine getiriyor." dedi.
19:59 . 16/01/2023 Pazartesi
AA
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson.

İsveç Başbakanı Kristersson, Başkent Stockholm'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

NATO müzakerelerinin Türkiye ile normal seyrinde devam ettiğini belirten Kristersson,
"Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama konusunda olumlu noktada olduğunu düşünüyorum. Sonunda kararı Türkiye verecek."
ifadelerini kullandı.

"TAAHHÜTLERİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ"

  • 28 NATO ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğini onayladığını hatırlatan Kristersson,
    "Her ülkenin onay sürecine saygı duyuyoruz. İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile Üçlü Muhtıra'nın taahhütlerini yerine getiriyor. Türkiye'nin İsveç'ten istediği iadeler konusunda ise daha önceden de belirttiğimiz gibi yargı karar veriyor. Türkiye'nin de bizim hakkımızda vereceği karara saygı duyuyorum."
    dedi.

AB Konseyi Başkanı Michel de AB ülkelerinin yenilenebilir enerji konusunda yatırım yapılması için cazip bir yer olarak kalması gerektiğini aktardı.

Michel, "9-10 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak AB liderler zirvesinde, çıkarlarımızı ve şirketlerimizi savunmak için hızlı hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Avrupa'daki rekabet gücümüzü güçlendirmek için de bir fırsat olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



#İsveç
#İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
#NATO
#Türkiye
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