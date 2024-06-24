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Dünya

Skandalı Almanya bile savunamadı: Filistinliyi canlı kalkan yapan İsrail'e kınama

Terör devleti İsrail'in askerleri, işgal altındaki Bati Şeria'nın Cenin şehrinde düzenledikleri baskında silahla yaraladığı Filistinliyi askeri aracın kaputuna bağlayarak canlı kalkan yaptı. İsrail'in en büyük destekçilerinden Almanya, skandal eylemi kınadı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, görüntüleri 'tahammül edilmesi zor' olarak nitelendirdi.

18:51 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:59 - 24/06/2024 Pazartesi
AA
Siyonist İsrail askerleri yaralı Filistinliyi aracın kaputuna bağlayıp canlı kalkan yaptı.
Siyonist İsrail askerleri yaralı Filistinliyi aracın kaputuna bağlayıp canlı kalkan yaptı.

Gazze'de 8 ayı aşkın süredir soykırım yapan terör devleti İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilere de zulmetmeye devam ediyor.

İşgalci güçler, Cenin mülteci kampında, yaraladıkları gence yardıma gelen ambulansı engelledi.

Soykırımcı İsrail askerleri, yaralı genci askeri aracın kaputuna bağlayarak canlı kalkan yaptı.



Almanya'dan İsrail'in skandalına tepki: Tahammül edilmesi zor

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, yaralı kişinin aracın kaputuna bağlanmasına ve yola devam edilmesine ilişkin görüntüleri
"tahammül edilmesi zor"
olarak nitelendirdi.

Açık şekilde kınayamadı

Bu davranışın İsrail ordusu için de kuralların ihlali anlamına geldiğinin not edildiğini belirten Fischer, Alman hükümetinin şimdi
"(olayın) hızlı aydınlatılmasını, hızlı neticeler (alınmasını) ve sorumlular için gerekli sonuçları
" beklediğini kaydetti.
Fischer, bu olayı açık şekilde kınayıp kınamadığına ilişkin soruya da
"Görüntülerin 'tahammül edilmesi zor olduğunu' söylediğimde bu bir kınamadır."
şeklinde cevap verdi.


#Almanya
#İsrail
#Filistin
#Batı Şeria
#Canlı kalkan
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