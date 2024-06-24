Skandalı Almanya bile savunamadı: Filistinliyi canlı kalkan yapan İsrail'e kınama

Siyonist İsrail askerleri yaralı Filistinliyi aracın kaputuna bağlayıp canlı kalkan yaptı.
Gazze'de 8 ayı aşkın süredir soykırım yapan terör devleti İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilere de zulmetmeye devam ediyor.
İşgalci güçler, Cenin mülteci kampında, yaraladıkları gence yardıma gelen ambulansı engelledi.
Soykırımcı İsrail askerleri, yaralı genci askeri aracın kaputuna bağlayarak canlı kalkan yaptı.
Almanya'dan İsrail'in skandalına tepki: Tahammül edilmesi zor
Almanya'dan İsrail'in skandalına tepki: Tahammül edilmesi zor
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, yaralı kişinin aracın kaputuna bağlanmasına ve yola devam edilmesine ilişkin görüntüleri
"tahammül edilmesi zor"
olarak nitelendirdi.
Açık şekilde kınayamadı
Açık şekilde kınayamadı
Bu davranışın İsrail ordusu için de kuralların ihlali anlamına geldiğinin not edildiğini belirten Fischer, Alman hükümetinin şimdi
"(olayın) hızlı aydınlatılmasını, hızlı neticeler (alınmasını) ve sorumlular için gerekli sonuçları
" beklediğini kaydetti.
Fischer, bu olayı açık şekilde kınayıp kınamadığına ilişkin soruya da
"Görüntülerin 'tahammül edilmesi zor olduğunu' söylediğimde bu bir kınamadır."
şeklinde cevap verdi.
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1 saat önce