Dünya Slovenyadan Rusyanın "Ukrayna kirli bomba üretiyor" paylaşımına yalanlama geldi
AVRUPA

Slovenya'dan Rusya'nın "Ukrayna kirli bomba üretiyor" paylaşımına yalanlama geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığının, resmi sosyal medya hesabından 24 Ekim'de paylaştığı "Ukrayna'da iki kurum doğrudan kirli bomba üretmekle görevlendirildi" bilgisi altında yer alan fotoğrafın Slovenya Radyoaktif Atık Yönetimi Ajansına (ARAO) ait olduğu ortaya çıktı. Slovenya hükümeti, söz konusu fotoğrafın kendi kurumuna ait olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Slovenyadan Rusyanın Ukrayna kirli bomba üretiyor paylaşımına yalanlama geldi
Arşiv.

Slovenya hükümetinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu fotoğrafın ARAO tarafından 2010'da çekildiği belirtilerek "Fotoğraf profesyonel sunumlarda açıklayıcı içerik olarak kullanılmaktadır. Fotoğrafta çok amaçlı duman detektörleri bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Fotoğrafta gösterilen materyallerin radyoaktif kaynak içerdiği ancak iddia edildiği üzere bomba yapımı için kullanılmadığı vurgulanan açıklamada, fotoğrafın ARAO'nun bilgisi dışında paylaşıldığına dikkati çekildi.

Açıklamada ayrıca ARAO Müdürü Sandi Vrsek'in, "Slovenya'daki radyoaktif atıklar güvenli bir şekilde saklanmakta ve gözetim altında tutulmaktadır. Hiçbir kirli bomba üretiminde kullanılmamaktadır." sözlerine yer verildi.

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