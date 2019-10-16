SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım
Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren SMO birlikleri, Tel Abyad'ın güneyinden terör örgütü PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım etti. Zulümden kaçan bir sivil "PKK’dan çok işkence gördük" dedi. Sivili dinleyen SMO askeri, "Biz sadece sizin için buraya geldik, bu terörist örgütlerden sizi korumak için hepimiz kardeşiz" diyerek işkenceden kaçanları sakinleştirmeye çalıştı.
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım etti.
PKK ZULMÜNDEN KAÇAN SİVİLLERE YARDIM
Suriye’de Tel Abyad’ın güneyinde yer alan Eyn İsa bölgesinden çok sayıda sivil terörist PKK/PYD zulmünden kaçtı. SMO askerleri, terörist PKK/PYD tarafından kötü muameleye uğrayan sivillere yardım ederek ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.
ÇOK İŞKENCE GÖRDÜK
Terörist PKK/PYD zulmünden kaçan bir sivil "PKK’dan çok işkence gördük" dedi. Sivili dinleyen SMO askeri, "Biz sadece sizin için buraya geldik, bu terörist örgütlerden sizi korumak için hepimiz kardeşiz" dedi. Sivil vatandaş ise Suriye Milli Ordusu askerine teşekkür etti.