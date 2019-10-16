SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren SMO birlikleri, Tel Abyad'ın güneyinden terör örgütü PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım etti. Zulümden kaçan bir sivil "PKK’dan çok işkence gördük" dedi. Sivili dinleyen SMO askeri, "Biz sadece sizin için buraya geldik, bu terörist örgütlerden sizi korumak için hepimiz kardeşiz" diyerek işkenceden kaçanları sakinleştirmeye çalıştı.

Haber Merkezi 16 Ekim 2019, 07:22 Son Güncelleme: 16 Ekim 2019, 07:50 IHA