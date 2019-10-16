Dünya SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım
BARIŞ PINARI HAREKATI

SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren SMO birlikleri, Tel Abyad'ın güneyinden terör örgütü PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım etti. Zulümden kaçan bir sivil "PKK’dan çok işkence gördük" dedi. Sivili dinleyen SMO askeri, "Biz sadece sizin için buraya geldik, bu terörist örgütlerden sizi korumak için hepimiz kardeşiz" diyerek işkenceden kaçanları sakinleştirmeye çalıştı.

Haber Merkezi IHA
SMO birliklerinden PKK zulmünden kaçan sivillere yardım
SMO birliklerinden PKK zulmünden kaçan sivillere yardım

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım etti.

PKK ZULMÜNDEN KAÇAN SİVİLLERE YARDIM

Suriye’de Tel Abyad’ın güneyinde yer alan Eyn İsa bölgesinden çok sayıda sivil terörist PKK/PYD zulmünden kaçtı. SMO askerleri, terörist PKK/PYD tarafından kötü muameleye uğrayan sivillere yardım ederek ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

ÇOK İŞKENCE GÖRDÜK

  • Terörist PKK/PYD zulmünden kaçan bir sivil "PKK’dan çok işkence gördük" dedi. Sivili dinleyen SMO askeri, "Biz sadece sizin için buraya geldik, bu terörist örgütlerden sizi korumak için hepimiz kardeşiz" dedi. Sivil vatandaş ise Suriye Milli Ordusu askerine teşekkür etti.

PYD zulmünden kaçan sivilleri Tel Abyad’a dönüşlerinde Milli Ordu karşıladı
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PYD zulmünden kaçan sivilleri Tel Abyad’a dönüşlerinde Milli Ordu karşıladı
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad'a 10km mesafede yol kontrolü yapan Suriye Milli Ordusu, PKK/PYD zulmünden kaçan halkı karşıladı. Karşılamada halk ve SMO arasındaki diyaloglar halkın memnuniyetini gözler önüne serdi.

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