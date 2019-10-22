Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi başladı: Görüşme çok verimli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentindeki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda açıklamalarda bulundu.
HAREKATA CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
- Bu davetin faydalar sağlayacağına inanıyorum. Bu vesile ile de tabi ki bu barışın çok daha güçlü şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacağız. Görüşmemizin Barış Pınarı Harekatı'na ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları;
- İnanıyorum ki bugünkü görüşme ve istişareler verimli olacak.