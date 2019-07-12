Dünya Somalide otele bombalı ve silahlı saldırı 5 ölü
AFRİKA

Somali'de otele bombalı ve silahlı saldırı: 5 ölü

Somali'nin güneyindeki Kismayu şehrinde bir otele düzenlenen saldırıda en az 5 kişi öldü. Güvenlik güçleri oteldekiler kurtarmaya çalışıyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Somali’nin güneyindeki Kismayu şehrinde bir otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada bulunan bölgedeki güvenlik kaynakları, bombalı saldırının ardından otele giren silahlı kişilerin güvenlik güçleriyle çatışmayı sürdürdüğünü ve otelde rehin tutulan kişileri kurtarma çabalarının devam ettiğini belirtti.

İlk bilgilere göre saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı sırasında bölgenin önde gelen isimlerinin ve bazı milletvekillerinin yerel seçimlere ilişkin otelde istişare toplantısında olduğu öğrenildi.

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