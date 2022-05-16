Dünya Somalinin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
AFRİKA

Somali'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Somali'de seçimlerin üçüncü turunda oyların çoğunluğunu alan Hasan Şeyh Mahmud, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Somalinin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Hasan Şeyh Mahmud

Başkent Mogadişu'daki seçimin 3. turunda, mevcut cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve eski cumhurbaşkanlarından Hasan Şeyh Mahmud yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Mahmud, son turda oyların 214'ünü alırken, Fermacu 110 oyda kaldı.

İkinci turda yarışan 4 isimden biri olan Puntland Eyaleti Başkanı Abdulkadir Dani, seçimden önce Mahmud'a desteğini açıkladı.

  • Somali'de 2012-2017 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevi yapan Mahmud, ülkede ikinci kez bu göreve gelen ilk isim oldu.

Somali'nin 10. Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un, bugün yemin ederek görevine başlaması planlanıyor.

Hasan Şeyh Mahmud kimdir?

Lisans eğitimini teknoloji alanında Somali Ulusal Üniversitesi'nde alan ve yüksek lisansını Hindistan'da yapan Mahmud, daha sonra ABD'nin Doğu Mennonite Üniversitesi'nde ara buluculuk gibi çeşitli alanlarda eğitim aldı.

Evli ve iki dil bilen Mahmud, 1990'lı yıllarda Birleşmiş Milletler'de görev aldı ve 2008 yılında SomaliTelecom'un üst yöneticiliğini üstlendi.

Mahmud, siyasete girdiği 2011 yılına kadar çeşitli kurumlarda araştırmacı ve yönetici olarak çalışmayı sürdürdü.

Somali'nin en büyük partilerinden muhafazakar Barış ve Kalkınma Birliği Partisinin lideri Mahmud, eğitimci ve sivil toplumcu kimliğiyle tanınıyor.

İlk kez 2012 yılında Somali milletvekili olan 66 yaşındaki Mahmud, aynı seçimde cumhurbaşkanı adayı oldu ve kazandı.

Time dergisinin 2013'te en etkili 100 isim arasında gösterdiği Mahmud, Fermacu'nun görev süresinin uzatılmasına ve koltukta kalmasına karşı çıkan isimlerden biriydi.Mahmud, görevde kaldığı 2012-2017 yılları arasına Türkiye'yi defalarca ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkenin en büyük kabilelerinden Haviye'ye mensup.

Somali'de bir restoranda patlama: Altı kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Somali'de bir restoranda patlama: Altı kişi hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı Somali'deki terör saldırılarını kınadı
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı Somali'deki terör saldırılarını kınadı

Şampiyon İstanbulda kazandı

Şampiyon İstanbul'da kazandı

​Trabzonspor Olimpiyat Stadyumu'nda gövde gösterisi yaptı.
Kadıköyde puanlar paylaşıldı

Kadıköy'de puanlar paylaşıldı

Fenerbahçe. sezonun son iç saha maçından beraberlikle ayrıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğana sahip çıktı

Penaltıyı kullanmadı

Penaltıyı kullanmadı

​Uğurcan Çakır taraftarın isteğini geri çevirdi.

Kartal 9 kişiyle kazandı

Kartal 9 kişiyle kazandı

​İzmir'de gülen taraf 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

​Yolcu otobüsünün deposundan üç göçmen çıktı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması.

'​İstanbul içinde köy hayatı yaşıyorum'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.