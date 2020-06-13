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Dünya Sömürge düzenine isyan Protestolar Afrikaya da sıçradı
AMERİKA

Sömürge düzenine isyan: Protestolar Afrikaya da sıçradı

ABD’li siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesi, ırkçılığa ve sömürge düzenine karşı isyana dönüştü. Irkçı tarihin temsilcilerine ait heykeller, Avrupa’dan sonra Afrika ülkesi Senegal’de de hedefte.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Londra’da ırkçılık karşıtı gösteriler öncesinde Parlamento Meydanı’nda bulunan Winston Churchill’in heykeli, demir iskeleyle korumaya alındı.
Londra’da ırkçılık karşıtı gösteriler öncesinde Parlamento Meydanı’nda bulunan Winston Churchill’in heykeli, demir iskeleyle korumaya alındı.

ABD'de Afro-Amerikalı George Floyd'un ırkçı bir polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösteri dalgası küresel alanda Batılı ülkelerin sömürge düzeninin sembollerini hedef alan eylemlere dönüştü. İngiltere'nin Bristol kentinde köle tüccarı Edward Colston'un heykelinin yıkılıp nehre atılmasıyla başlayan ırkçılık, sömürge ve kölelik karşıtı hareket, Belçika'da Kral 2. Leopold'un ve ABD'de Kristof Kolomb'un heykellerinin tahrip edilmesine uzandı. Yeni Zeleanda ve Afrika'dan gelen haberler eylemlerin domino etkisi gösterdiğini ve küresel bir isyana dönüştüğünü gösteriyor. Afrika ülkesi Senegal'de köle taciri sömürgecilerin heykellerinin yıkılması ve caddelere verilen isimlerinin kaldırılması tartışılmaya başlandı. Muhalif Vatandaşlık ve Görev İttifakı (ACT) Partisi’nin başkanı ve eski Senegal Başbakanı Abdoul Mbaye yaptığı açıklamada, Avrupa genelinde bile köle ticareti yapan sömürgecilerinin heykellerinin yıkıldığını hatırlattı.

Kristof Kolomb heykeli

GADDAR SÖMÜRGECİ FRANSIZ

Afrika halkına zulmeden kişilerin heykellerini Senegal'de görmekten üzüntü duyduğunu kaydeden Mbaye, "Yaşadığım caddenin adı Mareşal Gallieni Caddesi. Afrika'da katliamlardan sorumlu bu gaddar sömürgecinin isminin caddeden silinmesini istiyorum" ifadesini kullandı. Mbaye, Afrika kıtasında halen var olan çok sayıda sömürgeninin isminin ve anıtlarının yok edilmesi gerektiğini belirtti. Diğer yandan Senegal'in kuzeyindeki Saint Louis kentinde bulunan Fransa'nın sömürge valisi Louis Faidherbe'nin heykelinin de kaldırılması isteniyor.

Louis Faidherbe'nin heykeli

İNGİLİZ KATİLİN HEYKELİ KALDIRILDI

Yeni Zelanda'da Hamilton kenti de şehre adı verilen İngiliz donanma subayı kaptan John Hamilton'ın heykelini, yerli halka yönelik katliamlardaki rolü nedeniyle kaldırdı. Hamilton Belediye Başkanı Paula Southgate, Maori yerlilerinin talebi üzerine Kent Meclisi’nin bahçesinde bulunan bronz heykelin kaldırıldığını duyurdu. Kent nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan Maori yerlileri, ata toprakları olarak gördükleri bölgenin 1860'larda İngilizler tarafından işgali sırasında yapılan savaşlarda yerli katliamlarından sorumlu gördükleri Hamilton'ın heykelinin kaldırılmasını talep etmişti. Bir Maori yaşlısı, hafta başında yerel haber sitesi Stuff'a yaptığı açıklamada, "heykel eğer kaldırılmazsa bizzat kendisinin parçalayacağını" ifade etmişti.

IRKÇI CHURCHIL'IN HEYKELİNE KORUMA

Londra'da da hafta sonu yapılacak ırkçılık karşıtı gösteriler öncesinde Parlamento Meydanı'nda bulunan İngiliz Başbakanı Winston Churchill'in heykeli, demir iskeleyle koruma altına alındı. Geçen hafta yapılan gösteriler sırasında eski Başbakan'ın heykelinin kaidesindeki isminin üstü çizilmiş ve "bir ırkçıydı" yazılmıştı. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı askerlerine karşı da hardal gazı kullanılmasını isteyen Churchill'in, 1943'te Bengal'de 3 ile10 milyon arasında kişinin ölmesine neden olan kıtlıkta da sorumluluğu bulunduğu belirtiliyor.

BELÇİKA'DAN TAZMİNAT TALEBİ

Öte yandan Kongo'da milyonlarca kişiyi katleden Belçika Kralı 2. Leopold'ün heykelleri de hedef alınmaya devam ediyor. Başkent Brüksel'in Auderghem bölgesinde, Kral 2. Leopold büstü bir grup tarafından tahrip edildi. Yere düşürülen büst, yetkililer tarafından kaldırıldı. 10 kişilik bir grup, 1951-1993 yıllarında Belçika Kralı olan Baudouin'in şehir merkezindeki büstünü kırmızıya boyadı. Ayrıca, büstün üstüne "tazminat" yazıldı. Polis, aynı grubun şehrin farklı bölgelerinde Kral 2. Leopold'un isminin bulunduğu sokak tabelalarını da boyadığını aktardı.

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