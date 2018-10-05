Dünya Son 6 ayda 18 bin Filistinli sakat kaldı
ORTADOĞU

Son 6 ayda 18 bin Filistinli sakat kaldı

İsrail’in barışçıl gösterilerde orantısız güç kullanmasının bilançoyu artırdığını belirten İHH Filistin Sorumlusu Mehmet Kaya, son 6 ayda çoğu genç yaklaşık 17-18 bin kişinin yaralandığını hatırlatarak, “Böyle devam ederse Gazze’deki gençlerin yarısı sakat kalır” dedi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Yeni nesil saldırı yöntemlerini barışçıl göstericiler üzerinde kullanıyor.
Yeni nesil saldırı yöntemlerini barışçıl göstericiler üzerinde kullanıyor.

Filistin'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' kapsamında yapılan barışçıl gösteriler 6'ncı ayını doldururken, İsrail'in orantısız güç kullanması bilançoyu ağırlaştırıyor. İsrail, sakat bırakan patlayıcı mermi ve kimyasal İHA saldırıları gibi yeni nesil saldırı yöntemlerini barışçıl göstericiler üzerinde kullanıyor.

ÇOĞUNLUĞU GENÇ

İHH Filistin Sorumlusu Mehmet Kaya, “Çoğunluğu genç olmak üzere gösteriler başladığından bu yana yaklaşık 17-18 bin kişi yaralandı. Eğer böyle devam ederse Gazze'deki gençlerin yarısı sakat kalır" diye konuştu.

‘DİRENİRKEN ÖLMEYİ TERCİH EDERİZ’

Ablukanın meydana getirdiği ekonomik ve sosyal sorunların birbirini tamamladığını aktaran Kaya, “Aylardır süren gösteriler ve feda eylemlerinin arka planında da aslında bu var. Yüzde 70'in üzerinde bir işsizlik var. Her yıl Filistin'de 10 bine yakın öğrenci üniversiteyi bitirmesine karşın herhangi bir iş bulamıyor. Mühendislik, hukuk mezunu olmalarına rağmen büyük bir çoğunluğu temizlikçilik ve benzeri işlerde çalışıyor. Bu sebeple de, 'Biz bu topraklardan gitmektense, direnirken ölmeyi tercih ederiz' diyorlar” dedi.

  • Evlenip çocuk sahibi olamıyorlar
  • Filistin’de ablukanın sosyal yaşamı çökme noktasına getirdiğini aktaran Kaya, “Filistin’de eskiden gençler evlenirken 20-21 yaşını geçirmezlerdi. Ancak, eko- nomik zorluklar nedeniyle şu an Filistinliler 35’li yaşlar- da ancak evlenebiliyorlar. Durumları el vermediği için çocuk sahibi de olamıyorlar” ifadelerini kullandı.

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