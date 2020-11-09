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Dünya ABD Başkanı Trump Savunma Bakanı Esperin görevine son verdi
AMERİKA

Son Dakika: ABD Başkanı Trump Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi!

ABD Başkanı Trump Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini ve yerine vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ı atadığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü sayın Miller'ın şu andan itibaren Savunma Bakanlığına vekaleten atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.

Miller'ın iyi iş çıkaracağına inandığını beliriten Trump, "(Savunma Bakanı) Mark Esper'in işine son verildi. Kendisine yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Mark Esper

Trump'ın, seçimlerden sonra Esper'i görevden alacağı iddiaları uzun süredir Amerikan basınında yer alıyordu.

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