Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimde son durum ne?

Ermenistan-Azerbaycan sınırında son üç günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda gerilim tırmandı.
Ermeni askerleri zaman zaman hafif silahlarla taciz ettiği Tovuz’a topyekün saldırdı. Ermeni silahlı kuvvetleri, ağır makineli tüfekler, el bombaları, keskin nişancı tüfekleri, 60, 82 ve 120 mm havanlar ve diğer topçu aletlerini kullanarak ateşkesi bir günde 70 kez ihlal etti. Öğle saatlerinde başlayan saldırılar gece saatlerine kadar sürdü. Saldırılarda 4 Azerbaycan askeri şehit düştü. Dün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.
Azerbaycan ordusu da saldırılara misli ile karşılık verdi. Top, havan ve tanklarla Ermeni destek noktaları, topçu tesisleri ve askeri arazi üzerindeki askeri araçları imha etti. Ağır darbe yiyen Ermeni askerleri geri çekilmek zorunda kaldı. Azerbaycan basınına göre karşı saldırılarda 30’a yakın Ermeni asker öldü.
SİHALARI YOLLADIK
Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a saldırması üzerine harekete geçen Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları Türkiye-Ermenistan sınır hattına yolladı. Ermenistan'ın Azerbaycan sınır hattında gerçekleştirdiği saldırıların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erivan yönetimini sert şekilde uyararak, "Azerbaycan'ın hakkına, hukununa, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almaktan asla tereddüt göstermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ
Türkiye Ermenistan'ın son saldırılarına sert şekilde tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir" ifadelerini kullanarak şunları söylemişti:
"Doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir."