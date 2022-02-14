Dünya Teröre ve teröriste geçit yok Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Teröre ve teröriste geçit yok: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.

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