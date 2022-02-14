Teröre ve teröriste geçit yok: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.
Teröre ve teröriste geçit yok!
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/Z0hfbjGwRp
Teröre ve teröriste geçit yok!