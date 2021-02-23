Dünya Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimizde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimizde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimizde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine ağır darbeler vurmaya devam ediyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine ağır darbeler vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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