Dünya ABDden S-400 açıklaması Görüşmeler devam edecek
AMERİKA

ABD'den S-400 açıklaması: Görüşmeler devam edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ile yaşanan S-400 krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "İki ülke S-400'ler konusunda görüşmeye devam edecek. Erdoğan ve Biden uzun süredir devam eden soruna bir çözüm bulamadı" dedi. Sullivan ayrıca, Ankara ve Washington'un

"Kabil Havalimanı'nı Türkiye'nin koruması konusunda" anlaşıldığını duyurdu.

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Son dakika haberi: ABDden S-400 açıklaması! Jake Sullivan: Türkiye ile görüşmeler devam edecek​
Jake Sullivan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, NATO'nun başkenti Brüksel'de düzenlenen zirvede, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Taraflardan yapılan açıklamada, "görüşmelerin oldukça verimli" geçtiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında krize neden olan S-400 sorunu için, "Biden'a, 'Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'a 'Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin' dedim
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'a 'Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin' dedim

ABD'den S-400 açıklaması

Bugün, söz konusu görüşmeleri değerlendiren ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "İki ülke S-400'ler konusunda görüşmeye devam edecek. Erdoğan ve Biden uzun süredir devam eden soruna bir çözüm bulamadı" dedi.

"Ankara'ya gereken destek verilecek"

Sullivan ayrıca, "Erdoğan-Biden, Türkiye’nin Kabil Havalimanı'nı koruması konusunda anlaştı. Biden bu konuda Ankara’ya gereken desteği verecek." açıklamasında bulundu.

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