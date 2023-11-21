Binyamin Netanyahu, Hamas ile rehine takası konusunda anlaşıldığını bildirdi.
Filistin'e yönelik katliam saldırılarını sürdüren İsrail'de kabine yerel saatle 20.00'de toplandı. Görüşme sonrasında kabine, İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası anlaşmasını onayladı.
İsrail ile Hamas rehine takasında anlaştı: Netanyahu'dan 'kademeli olarak serbest kalacaklar' açıklaması
"Zor ama doğru bir karar verdik"
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"Ateşkes olsa da savaşa devam edeceğiz"
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini açıkladı.
İsrail devlet televizyonu: 4 günlük ateşkes olacak
İsrail devlet televizyonu KAN'a göre anlaşma, İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 150 Filistinli mahkumu serbest bırakması karşılığında 4 günlük ateşkes ve 4 gün içinde 50 İsrailli rehinenin (çocuk ve kadın) serbest bırakılmasını içeriyor.
Kimin eline kaç rehine var?
İsrail’e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
İsrail hapishanelerinde 2000’den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.
İsrail güçleri, 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.