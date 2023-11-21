İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan esirlerin yakınlarından bazılarının, İsrail'deki Savaş Kabinesi ile yapılan toplantıyı "Hamas'ın bitirilmesi hedefi ile esirlerin özgürlüğüne kavuşturulması hedefi eşit derecede öneme sahip" ifadeleri yüzünden terk ettiği bildirildi. İsrail hükümeti, 7 Ekim'den bu yana sivil ve asker olmak üzere Hamas'ın elinde 239 vatandaşının bulunduğunu belirtiyor.