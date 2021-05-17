Dünya İsrailin zulmü dinmiyor Şehit sayısı 212ye yükseldi
ORTADOĞU

İsrail'in zulmü dinmiyor: Şehit sayısı 212'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 61'i çocuk olmak üzere 212'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: İsrailin zulmü dinmiyor: Şehit sayısı 212ye yükseldi
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 212'ye yükseldiğini belirtti.

Kudra, hayatını kaybedenler arasında 61 çocuk ve 36 kadının bulunduğunu, yaralı sayısının ise 400'ü çocuk ve 270'i kadın olmak üzere 1400'e ulaştığını ifade etti.

İsrail'in masum sivilleri evlerinde hedef almaya devam ettiğini ve aşırı güç kullandığını kaydeden Kudra, saldırılar nedeniyle on binlerce Filistinlinin evsiz kaldığını ve bu durumun koronavirüsün ve salgın hastalıkların yayılmasına sebep olacağını sözlerine ekledi.

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Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik alçakça saldırılarına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Filistinli çocukların bombalarla ölmesi ile ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir. Halbuki çocuklar öldürülürken değil, uyutulurken sessiz kalınmalıdır. Bunlar yavruları öldürecek kadar katiller. Kadınları yerlerde süründürerek öldürecek, yaşlı insanları öldürecek kadar katil. Bunların eşi benzeri yok. Aynı suda beslenenler de bunları destekliyor' dedi.

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