Afrika'daki dörtlü zirveden bildiri: Terörle mücadelede iş birliği çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika temasları sürüyor.
Erdoğan, Burkina Faso, Liberya ve Togo liderleriyle bir araya geldi. Dörtlü zirve sonrası liderlerin imzasıyla bildiri yayımlandı.
Bildiride, DEAŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği vurgusu yapıldı, uluslararası topluma salgınla mücadelede vaatlerine uyma çağrısı yapıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turunda ikinci durağı ilk kez gideceği Togo oldu.
Kara kıtanın en küçük ülkelerinden Togo'da ortak anlaşmalara imza atıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki çalışma yemeği basına kapalı gerçekleştirildi. Çalışma yemeğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.<br><br>
Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da üç Afrika ülkesinin liderleriyle buluştu
Dört günlük Afrika seyahatinin üçüncü gününde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
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