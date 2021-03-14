Dünya Cerablusta terör örgütü PKK sivilleri hedef aldı Havan saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti
ORTADOĞU

Son dakika haberleri: Cerablus'ta terör örgütü PKK'nın saldırısında 2 sivil öldü

Cerablus'ta terör örgütü PKK sivilleri hedef aldı: Havan saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta, terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan mermisi nedeniyle 2 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 1 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi AA
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Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cerablus'un El Humran Köyü'ne bugün, terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarınca, Münbiç sınır hattı bölgesinden atılan 3 havan mermisi isabet etmesi sonucu, E.E. isimli bir çocuk ve A.A.M. isimli bir kadın olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetmiş, A.A.S. isimli bir sivil kadın hafif yaralanmıştır. Yaralanan şahıs Cerablus Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

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