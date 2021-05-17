Dünya İşgalci İsrail Gazzede birçok noktaya yoğun saldırılar düzenledi
ORTADOĞU

İşgalci İsrail Gazze'de birçok noktaya yoğun saldırılar düzenledi

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, sivillere yönelik düzenlenen saldırılara misilleme olarak İsrail'in Beerşeba ve Askalan kentleri ile bazı yerleşim birimlerine roket atışları yapıldığı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
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Saldırılarda hedef alınan noktalarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze'nin güney, batı ve kuzey bölgelerinde çok sayıda noktayı bombaladı. Saldırılarda hedef alınan noktalarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Kassam'dan karşılık

  • Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, sivillere yönelik düzenlenen saldırılara misilleme olarak İsrail'in Beerşeba ve Askalan kentleri ile bazı yerleşim birimlerine roket atışları yapıldığı kaydedildi.

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İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

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