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Dünya Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti
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Son dakika: Lübnan'daki patlamanın ardından Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen ve en az 160 kişinin ölümüne neden olan şiddetli patlamanın ardından ülkede siyasi ve ekonomik kriz devam ediyor. Bugün ise Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etti. Abdussamed, "Lübnanlılardan özür dilemek istiyorum. Karşılaştığımız zorluklar nedeniyle onların özlemlerini yerine getiremedik" dedi.

Haber Merkezi DHA
​Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed
​Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanınardından başlayan “Hesap Günü” protestoları hız kesmeden devam ediyor. Gösteriler sırasında çıkan olaylarda ise bir polis memuru hayatını kaybederken, 283 kişi yaralandı.

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Ruhumuz kanımız sana feda ey Beyrut

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer istifaya çağırırken, “Halk rejimi devirmek istiyor", "İntikam, rejim düşene kadar intikam" ve "Ruhumuz kanımız sana feda ey Beyrut" gibi sloganlar attılar.

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Lübnan'ın başkenti Beyrut 'felaket bölgesi' ilan edildi

Eylemciler, protestolar sırasında Dışişleri Bakanlığı binasının ardından Enerji ve Su Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı ve Bankalar Birliğine ait binaları da bastı.

Beyrut'taki şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler
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Beyrut'taki şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin oturduğu eve yakın gerçekleşen patlamada hükümet binası zarar görürken, çevredeki çok sayıda kişi yaralandı. Şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler kameralara yansıdı. Patlamayla beraber gökyüzüne yükselen dumanların dalgalanma yaptığı görülüyor.


Halkından özür diledi

Tüm bu gelişmeler olurken Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etti.

Abdussamed konuşmasında, "Lübnanlılardan özür dilemek istiyorum. Karşılaştığımız zorluklar nedeniyle onların özlemlerini yerine getiremedik. Beyrut depreminin neden olduğun felaketin ardından halkın iradesine yanıt olarak görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Beyrut’taki protestolar sırasında 1 polis öldü, 238 kişi yaralandı
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Beyrut’taki protestolar sırasında 1 polis öldü, 238 kişi yaralandı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki protestolar sırasında 1 polis memuru hayatını kaybederken, çıkan olaylarda yaralananların sayısı 238'e yükseldi. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer istifaya çağırırken, “Halk rejimi devirmek istiyor', 'İntikam, rejim düşene kadar intikam' ve 'Ruhumuz kanımız sana feda ey Beyrut' gibi sloganlar attılar.


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