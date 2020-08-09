Son dakika: Lübnan'daki patlamanın ardından Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti
Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen ve en az 160 kişinin ölümüne neden olan şiddetli patlamanın ardından ülkede siyasi ve ekonomik kriz devam ediyor. Bugün ise Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etti. Abdussamed, "Lübnanlılardan özür dilemek istiyorum. Karşılaştığımız zorluklar nedeniyle onların özlemlerini yerine getiremedik" dedi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanınardından başlayan “Hesap Günü” protestoları hız kesmeden devam ediyor. Gösteriler sırasında çıkan olaylarda ise bir polis memuru hayatını kaybederken, 283 kişi yaralandı.
Ruhumuz kanımız sana feda ey Beyrut
Göstericiler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer istifaya çağırırken, “Halk rejimi devirmek istiyor", "İntikam, rejim düşene kadar intikam" ve "Ruhumuz kanımız sana feda ey Beyrut" gibi sloganlar attılar.
Eylemciler, protestolar sırasında Dışişleri Bakanlığı binasının ardından Enerji ve Su Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı ve Bankalar Birliğine ait binaları da bastı.
Tüm bu gelişmeler olurken Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etti.
Abdussamed konuşmasında, "Lübnanlılardan özür dilemek istiyorum. Karşılaştığımız zorluklar nedeniyle onların özlemlerini yerine getiremedik. Beyrut depreminin neden olduğun felaketin ardından halkın iradesine yanıt olarak görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.