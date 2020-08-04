Lübnan Başbakanı Hariri'nin evinin yakınlarında büyük bir patlama gerçekleşti: Çok sayıda ölü var

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
Lübnan Beyrut'ta patlama nedeni
- Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken, ilk belirlemelere göre Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Başbakan Hariri olayı takip ediyor
Patlamadan hükümet binası da zarar gördü. Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.
Beyrut Limanı'nda yangın
Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu.
Çok sayıda ölü var
- Patlama sonrası çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verilirken henüz net bir sayı belirtilmedi.
Enkaz altında kaldılar
Patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.
Vali, patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti
- Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.