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Dünya Lübnan Başbakanı Haririnin evinin yakınlarında büyük bir patlama gerçekleşti Çok sayıda ölü var
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Beyrut'ta patlama: Lübnan Beyrut'ta patlama neden oldu? (VİDEO)

Lübnan Başbakanı Hariri'nin evinin yakınlarında büyük bir patlama gerçekleşti: Çok sayıda ölü var

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası hükümet binası da dahil olmak üzere çevredeki binalarda hasar oluşurken birçok kişinin de yaralandığı bildirildi. Öte yandan Başbakan Hariri'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Patlama nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.
Patlama nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Lübnan Beyrut'ta patlama nedeni

  • Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken, ilk belirlemelere göre Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Başbakan Hariri olayı takip ediyor

Patlamadan hükümet binası da zarar gördü. Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Beyrut Limanı'nda yangın

Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu.

Çok sayıda ölü var

  • Patlama sonrası çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verilirken henüz net bir sayı belirtilmedi.

Enkaz altında kaldılar

Patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.

Vali, patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti

  • Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

Beyrut'taki şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler
OYNAT
Beyrut'taki şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin oturduğu eve yakın gerçekleşen patlamada hükümet binası zarar görürken, çevredeki çok sayıda kişi yaralandı. Şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler kameralara yansıdı. Patlamayla beraber gökyüzüne yükselen dumanların dalgalanma yaptığı görülüyor.


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