Beyrut'ta patlama: Lübnan Beyrut'ta patlama neden oldu? (VİDEO) Lübnan Başbakanı Hariri'nin evinin yakınlarında büyük bir patlama gerçekleşti: Çok sayıda ölü var Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası hükümet binası da dahil olmak üzere çevredeki binalarda hasar oluşurken birçok kişinin de yaralandığı bildirildi. Öte yandan Başbakan Hariri'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Haber Merkezi 04 Ağustos 2020, 18:37 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2020, 20:09 AA