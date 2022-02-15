Rusya Parlamentosu'ndan flaş Ukrayna kararı

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınmasını önerdi.

TASARININ AYRINTILARI

Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya partili milletvekili, parlamentonun alt kanadı Duma’ya, Devlet Başkanı Putin’e Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığının tanınması gerektiği kaydedilen yeni tasarı sunmuştu.

Birleşik Rusya partili milletvekilleri Viktor Vodolatskiy ve Artyom Turov tarafından Duma’ya sunulan tasarının metninde, “Duma’nın ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin tanınması gerektiğine ilişkin’ çağrı taslağıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı ile istişarelerin yapılması ve ilgili çağrı taslağının değerlendirilmesi” ifadesine yer verilmişti.

Tasarıda, “Devlet Duması milletvekilleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin tanınmasını haklı ve ahlaki olarak doğru buluyor. Geçtiğimiz yıllarda cumhuriyetlerde halkın iradesi temelinde demokratik yapılar ve meşru iktidarın tüm niteliklerine sahip devletler inşa edildi” ifadeleri yer aldı.

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