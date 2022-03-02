İşgalde yedinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının yedinci gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. İki ülke arasında geçtiğimiz gün yapılan 6 saatlik müzakerelerden ateşkes çıkmadı.
Müzakere ertelendi
Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için tekrar bir araya geleceğini duyurmuştu. Ancak bugün yapılan açıklamada müzakerenin ertelendiği, yeni tarihin henüz netleşmediği bildirildi.
Harkiv'e yeni saldırı
Ukrayna'nın Harkiv kentine yine bir saldırı düzenlendi. Bu sabahki saldırılarda Harkiv merkezdeki kamu binaları hedef alındı. Yetkililere göre, Ukrayna'nın ikinci büyük şehrinde yerleşim yerlerine ve yerel yönetim binasına düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 21 kişi öldü, 112 yaralandı.
İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler....
13.00: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyiz. 3. dünya savaşı nükleer ve yıkıcı olur. Ukrayna tarafı, ABD'nin talimatıyla Rusya ile müzakereleri ağırdan alıyor. Yaptırımlara hazırdık ama sporculara, gazetecilere ve kültür sektörü temsilcilerine karşı yaptırım uygulanmasını beklemiyorduk. Ukrayna halkı kendi hükümetini seçer, ancak hükümetin Ukrayna'nın tüm milletlerini temsil etmesi gerekiyor. Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve pazarlık konusu değildir."
12.56: Rusya’nın muhalefet lideri Alexey Navalny, Rusya’daki ve Belarus’taki halkı şehirlerinin meydanlarına gitmeye ve Ukrayna'nın işgalini protesto etmeye davet etti.
12.47: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini, NATO'nun da asker göndermesinin öngörülmediğini söyledi. İspanya'nın "Ukrayna direnişi için askeri saldırı malzemesi" göndereceğini açıklayan Sanchez, "Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz, NATO'nun da asker göndermesi öngörülmüyor" diye konuştu.
12.38: Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın müzakereler için hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna heyetinin katılıp katılmayacağı net değil" denildi. Açıklamada "Rus heyeti bugün akşam saatlerine kadar bekleyecek, görüşmelere devam etmeye hazır olacak. Putin'e kamu desteği seviyesinin çok yüksek olduğunu biliyoruz" ifadelerine yer verildi.
11.50: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, Ukrayna ile Rusya arasında Belarus sınırında gerçekleştirilecek ikinci tur görüşmelerine ilişkin tarihin belirlenmediği ve günü belirlemek için konuşmaların devam ettiğini söyledi.
11.47: Kiev’e yönelen Rus konvoyu, araçların bozulması nedeniyle istenen hızda ilerleyemiyor.
11.14: Rusya-Ukrayna arasındaki ikinci müzakere ertelendi.
11.09: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusça, Ukrayna’da okullardan, üniversitelerden, kamu hayatından, genel olarak günlük hayattan çıkarılıp atılıyor. Ana dilde konuşma hakkını insanların işleriyle, sağlıklarıyla veyahut hayatlarıyla ödemeleri, Ukrayna’da nadir görülen bir olay değil.
11.00: Lavrov: İrlanda’da İngilizcenin, Belçika’da Fransızcanın, İtalya’da Almancanın yasaklandığını düşünün. Böyle bir şeyi düşünmek dahi mümkün değil. Ukrayna’da Rusçaya saldırılması, aydınlanmış Batı’da kınamaya neden olmadığı gibi, kimi Batı ülkeleri tarafından destekleniyor da.
10.55: Mariupol Belediye Başkanı: Salı akşamdan bu yana yoğun bombardıman yapıldığı için yaralılar tahliye edilemiyor.
10.39: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Herson şehrini ele geçirdiğini açıkladı.
10.29: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir açıklama yaptı. Zelenskiy, "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür. Herhangi bir ülkedeki insanların her an dünyanın en iyi insanları olabileceğinin sembolü. Zafer Ukrayna'nın olacak" dedi.
10.10: Ukrayna’nın başkenti Kiev’in batısındaki Jitomir kentinde 95. Tugay Üssü yakınları ’Kalibre’ seyir füzesiyle hedef alındı. Kente yönelik saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
'Tarafsız kalmak için zaman yok'
Zelenskiy, "Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi. 6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus öldürüldü" diye konuştu. AB'ye üyelik teklifine destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Tarafsız kalmak için zaman yok" dedi
10.27: Ukrayna’nın Harkov kentinde Rus birlikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve binlerce Türk öğrencinin de eğitim gördüğü Kharkiv Karazin Üniversite binasını vurdu. Harkov’daki saldırılarda son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı belirtildi.
10.13: Ukrayna’nın Harkiv kentinde Rusya’nın bombardımanı sonucu polis merkezi ağır hasar gördü. Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin bölgede olduğu, can kaybı ve yaralı sayısının henüz belirlenemediği belirtildi. Görüntülerde, hedef alınan binada yangın çıktığı ve çatısının çöktüğü görüldü.
10.01: Harkiv'deki saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti, saldırılarda 112 kişi de yaralandı.
07:22 İngiltere hükümeti, Ukrayna’nın işgalinde Rusya’ya yardımcı olan rolü nedeniyle Belarus’a yaptırım uygulayacağını duyurdu.
07:20: Japonya'nın Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici olarak durdurulacağı bildirildi.
07:00 ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.
05.18: ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı nedeniyle ABD'nin hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattıklarını duyurdu.
01.02: AA: Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.
00.24: Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, bazı Rus bankalarının uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu projelerine katılım yasağı ile Sputnik ve RT'ye yayın yasağı getirilmesine karar verdi.
00.02: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkeden nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklandı.