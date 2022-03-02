İşgalde yedinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının yedinci gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. İki ülke arasında geçtiğimiz gün yapılan 6 saatlik müzakerelerden ateşkes çıkmadı.

Müzakere ertelendi

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için tekrar bir araya geleceğini duyurmuştu. Ancak bugün yapılan açıklamada müzakerenin ertelendiği, yeni tarihin henüz netleşmediği bildirildi.

Harkiv'e yeni saldırı

Ukrayna'nın Harkiv kentine yine bir saldırı düzenlendi. Bu sabahki saldırılarda Harkiv merkezdeki kamu binaları hedef alındı. Yetkililere göre, Ukrayna'nın ikinci büyük şehrinde yerleşim yerlerine ve yerel yönetim binasına düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 21 kişi öldü, 112 yaralandı.

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İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler....

13.00: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyiz. 3. dünya savaşı nükleer ve yıkıcı olur. Ukrayna tarafı, ABD'nin talimatıyla Rusya ile müzakereleri ağırdan alıyor. Yaptırımlara hazırdık ama sporculara, gazetecilere ve kültür sektörü temsilcilerine karşı yaptırım uygulanmasını beklemiyorduk. Ukrayna halkı kendi hükümetini seçer, ancak hükümetin Ukrayna'nın tüm milletlerini temsil etmesi gerekiyor. Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve pazarlık konusu değildir."

12.56: Rusya’nın muhalefet lideri Alexey Navalny, Rusya’daki ve Belarus’taki halkı şehirlerinin meydanlarına gitmeye ve Ukrayna'nın işgalini protesto etmeye davet etti.

12.47: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini, NATO'nun da asker göndermesinin öngörülmediğini söyledi. İspanya'nın "Ukrayna direnişi için askeri saldırı malzemesi" göndereceğini açıklayan Sanchez, "Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz, NATO'nun da asker göndermesi öngörülmüyor" diye konuştu.

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12.38: Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın müzakereler için hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna heyetinin katılıp katılmayacağı net değil" denildi. Açıklamada "Rus heyeti bugün akşam saatlerine kadar bekleyecek, görüşmelere devam etmeye hazır olacak. Putin'e kamu desteği seviyesinin çok yüksek olduğunu biliyoruz" ifadelerine yer verildi.

11.50: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, Ukrayna ile Rusya arasında Belarus sınırında gerçekleştirilecek ikinci tur görüşmelerine ilişkin tarihin belirlenmediği ve günü belirlemek için konuşmaların devam ettiğini söyledi.

11.47: Kiev’e yönelen Rus konvoyu, araçların bozulması nedeniyle istenen hızda ilerleyemiyor.

11.14: Rusya-Ukrayna arasındaki ikinci müzakere ertelendi.

OYNAT 03:15 Tahliyesi için Türk otobüsüne kabul edilen Alman vatandaşı gözyaşlarına boğuldu Kiev'deki Rus bombardımanından kaçarak Chernovtsy'e ulaşan Alman vatandaşı Ira, Türklerin tahliyesi için gönderilen otobüslerle sınırı geçebilmek için talepte bulundu. Türk otobüsüne kabul edilmesinin ardından Alman kadın, gözyaşlarına boğuldu. Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Ira, 'Türkler Ukraynalılara karşı her zaman arkadaşça davrandı. Türk halkına ve Türk hükümetinin tüm desteklerine minnettarız' dedi.



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11.09: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusça, Ukrayna’da okullardan, üniversitelerden, kamu hayatından, genel olarak günlük hayattan çıkarılıp atılıyor. Ana dilde konuşma hakkını insanların işleriyle, sağlıklarıyla veyahut hayatlarıyla ödemeleri, Ukrayna’da nadir görülen bir olay değil.

11.00: Lavrov: İrlanda’da İngilizcenin, Belçika’da Fransızcanın, İtalya’da Almancanın yasaklandığını düşünün. Böyle bir şeyi düşünmek dahi mümkün değil. Ukrayna’da Rusçaya saldırılması, aydınlanmış Batı’da kınamaya neden olmadığı gibi, kimi Batı ülkeleri tarafından destekleniyor da.

OYNAT 03:23 Rusya’nın bombardımanından kaçan Ukrayna vatandaşı: Avrupa hayal kırıklığı Türkiye’ye gitmek istiyorum Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi altıncı gününde. Kiev'de bombardımandan kaçan 23 yaşındaki Ukraynalı Olga, Ukrayna'da bulunan Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. “Ruslar İsrailliler gibi bombalıyor' diyen Olga, tahliye konusunda yardımcı olmayan Avrupa Birliği'nin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Türkiye'ye yardımları için özel olarak teşekkür eden Ukrayna vatandaşı, “Havaalanına gidip oradan Türkiye'ye gidecektik. Türkiye'de isteyebileceğiniz her şeye sahipsiniz. Buradaki Türk restoranları, Türk öğrenciler hepsi çok iyiler. Yardımınız için çok teşekkür ederiz' dedi. BiP'te paylaş

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10.55: Mariupol Belediye Başkanı: Salı akşamdan bu yana yoğun bombardıman yapıldığı için yaralılar tahliye edilemiyor.

10.39: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Herson şehrini ele geçirdiğini açıkladı.

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10.29: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir açıklama yaptı. Zelenskiy, "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür. Herhangi bir ülkedeki insanların her an dünyanın en iyi insanları olabileceğinin sembolü. Zafer Ukrayna'nın olacak" dedi.

OYNAT 00:48 Kiev’den tahliye edilen Alman Hindu ve diğer yabancılar binebilmek için Chermontsy’de Türkleri bekleyen otobüslerin kapısını çalıyor Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası savaşın ortasında kalan Türklerin tahliyesi sürüyor. Türkiye'den gönderilen tahliye otobüsleri, Ukrayna'nın batısında yer alan Chernovtsy'de. Otobüsler, şehirde bulunan ve trenle gelecek Türkleri aldıktan sonra Türkiye'ye doğru yola çıkacak. Türklerin tahliyesini görüntüleyen yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz, farklı ülkeler mensup yabancıların, ülkeden ayrılabilmek için Türkleri bekleyen otobüslerin kapısını çaldığını aktardı.









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10.10: Ukrayna’nın başkenti Kiev’in batısındaki Jitomir kentinde 95. Tugay Üssü yakınları ’Kalibre’ seyir füzesiyle hedef alındı. Kente yönelik saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

'Tarafsız kalmak için zaman yok'

Zelenskiy, "Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi. 6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus öldürüldü" diye konuştu. AB'ye üyelik teklifine destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Tarafsız kalmak için zaman yok" dedi

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10.27: Ukrayna’nın Harkov kentinde Rus birlikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve binlerce Türk öğrencinin de eğitim gördüğü Kharkiv Karazin Üniversite binasını vurdu. Harkov’daki saldırılarda son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı belirtildi.

OYNAT 04:04 "Kafanızı çevirdiğiniz yerde Türk bayrağı var" Ukrayna'daki son gelişmeleri aktarmak için yola çıkan yenisafak.com muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Romanya'ya ulaştı. Ukrayna'ya gideceğini duyurmasının ardından orada yaşayan Türklerin yoğun bir şekilde mesaj attığını belirten Karagöz, 'Onlardan biri Kiev'e ulaşırken bize mihmandarlık yapacak. Bu milliyetçiliğe girmiyor ama aramızdaki bu dayanışma bize güç veriyor. 82 milyon olarak bizi kenetleyen şey sanırım bu.' dedi.



Bölgedeki yardım tırlarının 10'undan 8'inin Kızılay'a ait olduğunu söyleyen Karagöz, 'Otobüslerin hemen hepsi Türk Bayrağı taşıyor. Kafanızı çevirdiğiniz yerde Türk bayrağı görüyorsunuz. Bu bazen yardım tırı bazen de tahliye otobüsü şeklinde oluyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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10.13: Ukrayna’nın Harkiv kentinde Rusya’nın bombardımanı sonucu polis merkezi ağır hasar gördü. Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin bölgede olduğu, can kaybı ve yaralı sayısının henüz belirlenemediği belirtildi. Görüntülerde, hedef alınan binada yangın çıktığı ve çatısının çöktüğü görüldü.

10.01: Harkiv'deki saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti, saldırılarda 112 kişi de yaralandı.

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07:22 İngiltere hükümeti, Ukrayna’nın işgalinde Rusya’ya yardımcı olan rolü nedeniyle Belarus’a yaptırım uygulayacağını duyurdu.

OYNAT 00:52 Türklerin tahliyesi için 26 otobüs Kiev yolunda: Romanya sınırını geçtiler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası savaşın ortasında mahsur kalan Türkleri kurtarmak için yola çıkan otobüsler Romanya'ya ulaştı. yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan otobüs şoförleri, toplam 26 otobüsün Kiev'e hareket halinde olduğunu ve 24 saattir yolda olduklarını aktardı. Öte yandan Ukrayna'ya insani yardım götüren Kızılay TIR'ları da Rusçuk sınır kapısına ulaştı. BiP'te paylaş

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07:20: Japonya'nın Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici olarak durdurulacağı bildirildi.

07:00 ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

05.18: ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı nedeniyle ABD'nin hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattıklarını duyurdu.

01.02: AA: Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.

OYNAT 02:19 TVNET ekibi Odessa'da: Rusya Ukrayna'nın Karadeniz'le irtibatını kesmek için savaş gemilerini bölgeye yığdı TVNET İstihbarat Şefi İsmail Umut Arabacı bölgede yaşanan son durumu Odessa'dan aktardı. Sokak çatışmalarının çok sık yaşandığını kaydeden Arabacı, şehrin çok önemli bir kısmının kum torbalarıyla çevrildiğini ve silahlı askerlerin bu caddelerin kontrolü aldığını belirtti. Odessa'nın hem turizm hem de ekonomik açıdan Ukrayna'nın en önemli şehri olduğunu vurgulayan Arabacı, 'Rusya Ukrayna'nın denizle olan bu bağını kesmek için Odessa limanında pek çok savaş gemisi tutuyor.' ifadelerini kullandı. Elçilik önünde tahliyelerin de devam ettiğini belirten Arabacı, 'Burada sürekli otobüs bekletiliyor. Dolan otobüsler buradan Moldova'ya doğru yola çıkıyorlar.' dedi.

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00.24: Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, bazı Rus bankalarının uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu projelerine katılım yasağı ile Sputnik ve RT'ye yayın yasağı getirilmesine karar verdi.

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00.02: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkeden nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklandı.



