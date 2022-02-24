Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekata dünyadan tepki yağıyor

Almanya ve İngiltere Birleşmiş Milletler nezdinde tepkilerini gösterdi.
Rusya'nın BM Temsilcisi ise, "Moskova'nın saldırısı Ukrayna halkına değil, Kiev rejiminedir" ifadeleriyle yanıt verdi.
NATO BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın harekatına tepki vermek için üyelerin toplanacağını söyledi. Stoltenberg, "Bu kötü zamanlarda Ukraynalılarla birlikteyiz. NATO müttefiklerini korumak ve savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi.
ABD BAŞKANI BİDEN'DAN TEPKİ
Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten ABD Başkanı Joe Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak." ifadesini kullandı.
NATO'ya yönelik herhangi bir saldırının geri püskürtülmesi için NATO müttefikleri ile de yakın temas halinde olacaklarının altını çizen Biden, kendisi ve eşi Jill Biden'ın bu gece Ukrayna'nın "cesur ve gururlu halkı" için dua edeceğini aktardı.
İNGİLTERE: MASUM BİR ÜLKEYE SALDIRIYOR
İngiltere'nin Ukrayna Büyükelçisi Melinda Simmons, "Tamamen masum bir ülkeye saldırılıyor" dedi.
KANADA'DAN OPERASYONU DURDUR ÇAĞRISI
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan Rusya'ya çağrı geldi. Trudeau, "Ukrayna'ya karşı bütün saldırgan ve provokatif hareketleri durdurun ve hem askeri hem üçüncü taraf birlikleri çekin" şeklinde konuştu.
BM: BARIŞA BİR ŞANS VERİN
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna konusunda Putin'e seslendi: ''Başkan Putin, birliklerinizin Ukrayna'ya saldırmasını durdurun, barışa bir şans verin, zaten çok fazla insan öldü."