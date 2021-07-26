Dünya Tunusta darbe girişimi Meclis Başkanı Gannuşi ve milletvekilleri parlamentoya alınmadı
AFRİKA

Tunus'ta darbe girişimi: Meclis Başkanı Gannuşi ve milletvekilleri parlamentoya alınmadı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclisin tüm yetkilerini dondurup, milletvekillerinin de dokunulmazlıklarının askıya alındığını açıklamasının ardından Tunus parlamentosunda bulunan askerler, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki bir grup milletvekilinin içeri girmesine izin vermedi.

Haber Merkezi AA
Son dakika Tunusta darbe girişimi: Meclis Başkanı Gannuşi ve beraberindeki milletvekilleri parlamentoya alınmadı
Tunus'ta darbe girişimi

Tunus parlamentosunda bulunan askerler, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki bir grup milletvekilinin içeri girmesine izin vermedi.

Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurma ve parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarını askıya alma kararını duyurmasının ardından Meclis binasına geldi.

Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Gannuşi
Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Gannuşi

ASKERLER MECLİS BİNASINA ALMADI

Yardımcısı ile diğer bir grup milletvekilinin eşliğinde Meclis kapısına gelen Gannuşi, kapıdaki askerlerden içeri girmelerine müsaade edilmesini istedi. Ancak Meclis kapısındaki askerler, Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerine Cumhurbaşkanlığından aldıkları talimatlar dolayısıyla girişlerine izin veremeyeceklerini iletti.

Askerlerle burada kısa bir diyalog yaşayan Gannuşi, Meclise giriş yapmalarının engellenmesini kınadı ve tüm milletvekillerine sorumluluklarını yerine getirmeleri ve yetkilerini kullanmaları çağrısında bulundu.

Tunus'taki darbe girişiminden sonra Gannuşi'den açıklama: Hükümet görevinin başında
DÜNYA
Tunus'taki darbe girişiminden sonra Gannuşi'den açıklama: Hükümet görevinin başında

GANNUŞİ'DEN VATANDAŞA VE ORDUYA ÇAĞRI

Tunus halkının özgürlükleri elinden alınarak saldırıya maruz kaldığını söyleyen Gannuşi, "Tunus halkı tiranlık dönemlerine dönmeyi kabul etmeyecektir. Özgürlük tehlike altında olduğu müddetçe yaşamanın bir kıymeti yoktur." dedi.

Gannuşi, askerlerce kapatılan Meclis binasının önünden Tunuslulara ve orduya Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına karşı durma çağrısı yaptı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said

Ülkede başta başkent Tunus olmak üzere hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Said, dün gece geç saatlerde yayınladığı görüntülü mesajında Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktaran Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini söylemişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said meclisin tüm yetkilerini dondurdu
DÜNYA
Tunus Cumhurbaşkanı Said meclisin tüm yetkilerini dondurdu
Abone Ol Google News
Mezarlıktan ayrılmıyor

Mezarlıktan ayrılmıyor

Kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali görenleri duygulandırdı.
Çıkmaza sürükleniyoruz

'Çıkmaza sürükleniyoruz'

Korona ile mücadelenin en önemli isminden aşı karşıtlarına tepki.
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milletvekili dokunulmazlıkları askıya alındı.
Pasaport tehdidi!

Pasaport tehdidi!

​Kıbrıslı Türklere yönelik yaptırımlara hazırlanıyor.
Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

​Müslüman dünyanın temsili yok.

Kılıçdaroğlu, ​mülteci düşmanlığını partisinin temel hedefi haline getirdi.

​El-Bab'da 2 şehit verilen saldırının detayları öğrenildi.
Memleketinize<br>hoş geldiniz

Memleketinize
hoş geldiniz

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor.
Bursa'da<br>TIR dehşeti

Bursa'da
TIR dehşeti

​Gaz pedalı takılı kalınca 30 km sonra durabildi.
Herkes Uludağ'da onu arıyordu

Herkes Uludağ'da onu arıyordu

​Üç gün sonra Gülefer Boynukısa'dan güzel haber geldi.

​Prof. Dr. Adıgüzel, 1927'de yapılan ilk nüfus sayımına dikkat çekti.
Fransa ve İsrail <br>arasında Pegasus krizi

Fransa ve İsrail
arasında Pegasus krizi

​Macron, telefon ve numarasını değiştirdikten sonra izahat ve resmi açıklama istedi.
AFAD’ın hızı yüzlerce kişiyi kurtardı

AFAD’ın hızı yüzlerce kişiyi kurtardı

​Sel ve heyelan öncesinde alınan tedbirler olası can kayıplarını önledi.
Bayram bitti mesai başladı

Bayram bitti mesai başladı

Megakentte araç trafiği ve vatandaş yoğunluğu yaşanıyor.
Tunus'taki darbe girişiminden sonra Gannuşi'den açıklama: Hükümet görevinin başında
Dünya

Tunus'taki darbe girişiminden sonra Gannuşi'den açıklama: Hükümet görevinin başında

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşulları" ileri sürerek meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirtti. Said, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıkladı. Darbe girişiminin ardından Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümetin halen görevinin başında olduğunu belirtti.
Altın fiyatları düşüşte
Ekonomi

Altın fiyatları düşüşte

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu binlerce vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Pandeminin ilk döneminden beri hareketlenme içerisinde olan altındaki hareketlilik sürüyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metaldeki düşüş devam ederken piyasalar bu yönde hareketleniyor. Son dönemde gram fiyatının 500 TL'nin altında seyreden altın gelen son dakika haberine göre bugün sabah saatlerinde 496 TL'den işlem görüyor. Peki 26 Temmuz 2021 Bugün Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatı kaç TL? İşte son rakamlar...
TÜBİTAK 128 personel alacak
Ekonomi

TÜBİTAK 128 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) 128 personel istihdam edilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.