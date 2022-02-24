Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Ukrayna’ya saldırıyı onayladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir taarruza onay verdiğini ve sınırda yaklaşık 200 bin askerin konuşlandırıldığını söyledi. Zelensiky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme davetine yanıt vermediğini de sözlerine ekledi.

Zelenskiy, Telegram'da yayınlanan ve hem Ukraynaca hem de Rusça konuştuğu 10 dakikalık bir açıklama yaptı.

Zelenskiy gece geç saatlerde yaptığı konuşmada, "Rusya Federasyonu başkanıyla bir telefon görüşmesi başlattım. Sonuç: Sessizlik" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna sınırında yaklaşık 200 bin asker ve binlerce savaş aracı konuşlandırıldığını belirterek Avrupa'da büyük bir savaşın yakında Rusya tarafından başlatılabileceğini de sözlerine ekledi.

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