Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya Ukraynaya saldırıyı onayladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Ukrayna’ya saldırıyı onayladı

Reuters'ın son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya Ukrayna’ya saldırıyı onayladı, Putin görüşme davetime yanıt vermedi" dedi. Zelenskiy,"Savaşa ihtiyacımız yok, ne soğuğuna, ne sıcağına, ne de hibrid olanına" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
​Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Ukrayna’ya saldırıyı onayladı
Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir taarruza onay verdiğini ve sınırda yaklaşık 200 bin askerin konuşlandırıldığını söyledi. Zelensiky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme davetine yanıt vermediğini de sözlerine ekledi.

Zelenskiy, Telegram'da yayınlanan ve hem Ukraynaca hem de Rusça konuştuğu 10 dakikalık bir açıklama yaptı.

Zelenskiy gece geç saatlerde yaptığı konuşmada, "Rusya Federasyonu başkanıyla bir telefon görüşmesi başlattım. Sonuç: Sessizlik" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna sınırında yaklaşık 200 bin asker ve binlerce savaş aracı konuşlandırıldığını belirterek Avrupa'da büyük bir savaşın yakında Rusya tarafından başlatılabileceğini de sözlerine ekledi.

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