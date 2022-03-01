Rusya duyurdu: Ukrayna'nın Azak Denizi ile bağlantısı kesildi

Rusya-Ukrayna savaşının altıncı gününde Rus birlikleri, Ukrayna'nın doğusundaki liman kenti Mariupol'de çatışmaları yoğunlaştırdı. Ülkenin doğusundaki Donetsk'te Rus yanlısı ayrılıkçılar da bu bölgedeki Rus birliklerine katıldığını duyurdu.
Pazartesi günü de Rus birlikleri liman kenti Berdyansk'ta kontrolü sağlamıştı.
Rus haber ajansı Tass ise Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına dayandırdığı haberinde Mariupol'un düştüğünü bildirdi. Böylelikle Ukrayna birliklerinin Azak Denizi ile doğrudan bağlantısının kesildiği ifade edildi.
'UKRAYNA AZAK'TAN TAMAMEN BLOKE EDİLDİ'
Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi'nin öncü birliklerinin Donetsk bölgesinin sınırına ulaştığını ve Rus güçleriyle birleştiğini ifade etti.
Konaşenkov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi'nin öncü birlikleri, Donetsk bölgesinin idari sınırına ulaştı ve Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna bölgelerini kontrolü altına alan Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birliklerine katıldı. Bugünden itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Azak Denizi'ne erişimi tamamen bloke edildi" dedi.
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KIRIM İLE DONBAS HATTI BİRLEŞTİ
Rusya, 2014 yılında ilhak ettiğini Kırım Yarımadası ile Rus toprakları (Donbas hattı) arasında doğrudan bağlantı sağlamış oldu.
AZAK DENİZİ NEREDE?
Azak Denizi Karadeniz’in kuzeyinde yer alan bir iç deniz olarak Rusya ve Ukrayna arasında bulunmakta.
Sadece Rusya ve Ukrayna'nın kıyısı bulunduğu Azak Denizi, Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alıyor.
AZAK DENİZİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Rusya’nın donanma bulundurma alanı olarak günümüzde stratejik bir deniz ve Kerç Boğazı'yla da stratejik bir bölge olarak kabul ediliyor.
AZAK DENİZİ'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Azak Denizi Rusya'dan önce sırasıyla Kumanlar, Kıpçaklar, Cengiz Han İmparatorluğu ve Osmanlı egemenliğinde bulunmuş bir deniz olarak bilinmekte.
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Azak denizi Kerç Boğazı ile Karadeniz’e bağlı olmasına rağmen birçok akarsu ile de beslendiği için tuzluluk oranı oldukça düşük bir deniz.
Azak Denizi genellikle buz tutan bir deniz olarak bilinmekte.
Azak Denizi Rusya için önemli bir limana sahip olan Rostov limanına sahip. Azak denizi suları sığ olarak kabul edilir ve balık oranının yüksek olduğu ve özellikle buzların kırılarak balıkçılığın yapıldığı bir deniz.