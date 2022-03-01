Dünya Rusya duyurdu Ukraynanın Azak Denizi ile bağlantısı kesildi
AVRUPA

Rusya duyurdu: Ukrayna'nın Azak Denizi ile bağlantısı kesildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı birliklerin Azak Denizi'ne erişiminin tamamen bloke edildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika: Ukraynanın Azak Denizi ile bağlantısı kesildi: Azak Denizi nerede kimin Azak Denizinin önemi ne
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Rusya-Ukrayna savaşının altıncı gününde Rus birlikleri, Ukrayna'nın doğusundaki liman kenti Mariupol'de çatışmaları yoğunlaştırdı. Ülkenin doğusundaki Donetsk'te Rus yanlısı ayrılıkçılar da bu bölgedeki Rus birliklerine katıldığını duyurdu.

  • Pazartesi günü de Rus birlikleri liman kenti Berdyansk'ta kontrolü sağlamıştı.

Rus haber ajansı Tass ise Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına dayandırdığı haberinde Mariupol'un düştüğünü bildirdi. Böylelikle Ukrayna birliklerinin Azak Denizi ile doğrudan bağlantısının kesildiği ifade edildi.

Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
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Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

'UKRAYNA AZAK'TAN TAMAMEN BLOKE EDİLDİ'

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi'nin öncü birliklerinin Donetsk bölgesinin sınırına ulaştığını ve Rus güçleriyle birleştiğini ifade etti.

Konaşenkov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi'nin öncü birlikleri, Donetsk bölgesinin idari sınırına ulaştı ve Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna bölgelerini kontrolü altına alan Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birliklerine katıldı. Bugünden itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Azak Denizi'ne erişimi tamamen bloke edildi" dedi.


KIRIM İLE DONBAS HATTI BİRLEŞTİ

Rusya, 2014 yılında ilhak ettiğini Kırım Yarımadası ile Rus toprakları (Donbas hattı) arasında doğrudan bağlantı sağlamış oldu.

Gerilim tırmanıyor: Rusya Ukrayna donanmasına ait geminin Kerç Boğazı’na ilerlediğini duyurdu
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Gerilim tırmanıyor: Rusya Ukrayna donanmasına ait geminin Kerç Boğazı’na ilerlediğini duyurdu


AZAK DENİZİ NEREDE?

Azak Denizi Karadeniz’in kuzeyinde yer alan bir iç deniz olarak Rusya ve Ukrayna arasında bulunmakta.

Sadece Rusya ve Ukrayna'nın kıyısı bulunduğu Azak Denizi, Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alıyor.

AZAK DENİZİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Rusya’nın donanma bulundurma alanı olarak günümüzde stratejik bir deniz ve Kerç Boğazı'yla da stratejik bir bölge olarak kabul ediliyor.

AZAK DENİZİ'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Azak Denizi Rusya'dan önce sırasıyla Kumanlar, Kıpçaklar, Cengiz Han İmparatorluğu ve Osmanlı egemenliğinde bulunmuş bir deniz olarak bilinmekte.

Azak denizi Kerç Boğazı ile Karadeniz’e bağlı olmasına rağmen birçok akarsu ile de beslendiği için tuzluluk oranı oldukça düşük bir deniz.

  • Azak Denizi genellikle buz tutan bir deniz olarak bilinmekte.

Azak Denizi Rusya için önemli bir limana sahip olan Rostov limanına sahip. Azak denizi suları sığ olarak kabul edilir ve balık oranının yüksek olduğu ve özellikle buzların kırılarak balıkçılığın yapıldığı bir deniz.

Rusya, Azak Denizi'nde nakliyeleri askıya aldı
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Rusya, Azak Denizi'nde nakliyeleri askıya aldı

Rusya askerlerine son kullanma tarihi geçmiş erzak dağıtıyor
FOTOĞRAF 13
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Rusya-Ukrayna savaşında altıncı güne girildi.
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Sıcak çatışmaların ve bombaların yaşandığı Ukrayna'dan görüntüler gelmeye devam ediyor.
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Ukraynalı siviller tarafından paylaşılan bir görüntü ise oldukça dikkat çekti.
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Görüntülerde sivillerin Rusya ordusuna ait bir erzak paketini ele geçirdiği görülüyor.
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Ancak dikkat çeken detay ise son kullanma tarihi.
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Erzak kolisinin içindeki paketin üzerindeki son kullanma tarihinin 2015 yılına ait olduğu görülüyor.
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Rusya askerlerine son kullanma tarihi geçmiş erzak dağıtıyor
Rusya'nın ordu personellerine son kullanma tarihi geçmiş erzak dağıttığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Ukraynalı siviller tarafından kaydedilen videoda, paketin üzerindeki son kullanma tarihinin 2015 olduğu görülüyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı sivil halka pusu kurmanın püf noktalarını anlattı: Gerekirse ormanı yakın
FOTOĞRAF 13
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus işgalcilerle mücadele için sivil halkı bilgilendirmeye devam ediyor.
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Savaşın ilk günlerinden bu yana halka \"molotof kokteyl yapın\" çağrısında bulunan Savunma Bakanlığı, molotofun hazırlanması için açık reçete vermişti.
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'ŞİŞENİN 3'TE 2'SİNİ DOLDURUN'<br><br>Yayınladıkları görselde \"Şişenin 3'te 2'sine benzin doldurun. Ardından 50 cm.lik fitili, yanıcı maddeyi iyice absorbe edecek şekilde şişeye yerleştirin ve ucunu yakın\" talimatları yer almıştı.<br>
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MOLOTOF TANKIN NERESİNE ATILMALI?<br><br>Bir sonraki grafikte ise, hazırlanan molotofların, Rus tanklarının ne tarafına atılması gerektiği paylaşılmıştı.<br>
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Tankların zayıf noktalarının paylaşıldığı görselde, hazırlanan molotofların öncelikli olarak motorların havalandırma ızgarasına atılması gerektiği belirtildi.
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'ÖN CAMINI HEDEF ALIN'<br><br>Bir diğer hedefin ise, tankların ön kısmında bulunan optik algılayıcıların olması gerektiği belirtildi. Buna göre optik okuyuculara yapılacak saldırıyla tankların körleştirilmesinin hedeflendiği açıklandı.<br>
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DÜŞMANIN ZAYIF NOKTALARI<br><br>Bakanlık, resmi sitesinde ise tank haricinde kalan düşman saldırı araçlarının zayıf noktalarını ayrıntılı biçimde belirtti.<br>Kamyonların ön camlarının ve motor ızgarasının hedef alınması gerektiği belirtilirken yollara kurulacak metal tuzaklarla lastiklerin de patlatılması gerektiği belirtildi. Zırhlı araçlar içinde de benzer talimatlar verildi.<br>
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PUSU KURMANIN PÜF NOKTALARI<br><br>Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yeni talimatlar yayınlandı.<br>Savunma Bakanlığı ayrıca, \"Ruslar için güzel şeyler yapın\" mesajıyla yayınlanan bir saldırı grafiğini de paylaştı.<br>Yayınlanan grafikte, Rus birliklerine pusu kurmanın püf noktaları anlatıldı.<br>
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'GEREKİRSE ORMANI YAKIN'<br><br>\"Rus kötülüğünün üstesinden gelmek için neler yapabilirsiniz?\" başlığını taşıyan grafiklerde yer alan maddeler arasında \"Rus tanklarının gidişini ne olursa olsun engelleyin. Yolları kapatmak ağaçları kesin, yollara barikat kurun. Buna rağmen ilerliyorlarsa gerekirse ormanı yakın! Merak etmeyin, ormanlar yansa da işgalcilerin kemikleri ve küllerinden yeni bir orman doğacak\" ifadeleri yer aldı. <br>
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'LASTİKLERİ VURUN'<br><br>Direktiflerde ayrıca, sniperlarla araçların lastiklerinin vurulması gerektiği belirtildi.<br>
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'YÖN TABELALARINI KALDIRIN'<br><br>Bir diğer grafikte ise \"Bölgenizdeki işaret ve yön tabelalarını kaldırın. Ruslar size yol sorarsa cevap vermeyin ya da yanlış yönlendirin. Düşmanın yaklaştığını görüyorsanız samanları veya lastikleri yakın. Rus ucubelerine yanlış bilgi verin ve kafalarını karıştırın!\" talimatları verildi.<br>
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Ukrayna hükümeti, Rus birliklerine karşı sivillerden istediği yardım çağrısına yabancıları da ekledi. Zelenskiy, Ukrayna'ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararı imzaladı.
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Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, \"Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon\" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.
Ukrayna Savunma Bakanlığı sivil halka pusu kurmanın püf noktalarını anlattı: Gerekirse ormanı yakın
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askerlerine karşı Ukraynalı sivillere savaş taktiği vermeye devam ediyor. Bakanlık resmi Twitter hesabından halka Rus işgalcilere karşı nasıl direnmeleri gerektiğini anlatan yeni bildiriler yayınladı. Savunma Bakanlığının paylaştığı grafiklerde, "Rus tanklarının gidişini ne olursa olsun engelleyin. Yolları kapatmak ağaçları kesin, yollara barikat kurun. Buna rağmen ilerliyorlarsa gerekirse ormanı yakın! Merak etmeyin, ormanlar yansa da işgalcilerin kemikleri ve küllerinden yeni bir orman doğacak" ifadelerine yer verildi.


Ukraynada seferberlik

Ukrayna'da seferberlik

Vatandaşlar mühimmat stoklarını yapan orduya yardım ediyor.
Halk Rus tanklarının önünü kesti

Halk Rus tanklarının önünü kesti

Ukraynalıların ​askerleri şehirden kovma çabaları böyle kaydedildi.
Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Son başvuru tarihi 17 Mart.

Popüler video izleme platformu YouTube'ta PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı ortaya çıktı. Video aralarında çıkan reklamlarda PKK'nın faaliyetlerini içeren reklamlar milyonlarca kişiye izlettiriliyor.

​Ukrayna'dan gelen son kareler...

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