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'Soykırım' davasında yargılanan Gazze kasabı İsrail'e ABD'den destek

Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren terör devleti İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) "soykırım" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı dava sonucu yargılanmasına başlanan terör devleti İsrail'e ise eli kanlı iş birlikçisi ABD'den destek geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'e ABD olarak destek verdiklerini söyledi ve bu ülkenin Gazze'de "soykırım" yapmadığını ileri sürdü.

23:58 - 11/01/2024 Perşembe
AA
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) "soykırım" suçlamasıyla yargılanan İsrail'e ABD olarak destek verdiklerini söyledi ve bu ülkenin Gazze'de "soykırım" yapmadığını savundu.

7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına koşulsuz destek veren ABD, UAD'deki "soykırım" davasında da Tel Aviv'in yanında durduğunu açıkladı.

Günlük basın brifinginde konuyu değerlendiren Kirby, İsrail aleyhindeki "soykırım" suçlamalarının temelsiz olduğunu düşündüklerini ve bu suçlamanın çok ağır bir eylem olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları sırasında sivillere zarar vermeme veya sivil kayıplarını azaltma konusunda daha hassas olması gerektiğini birçok kez dile getirdiklerini belirten Kirby, buna karşın Gazze'de bir "soykırım" olduğuna inanmadıklarını vurguladı.

UAD yargıcının İsrail'in Gazze'deki operasyonunu durdurması gerektiği yönündeki açıklamasına atıf yaparak "ABD bu talebe uymuyor, bu durumda yönetiminiz UAD kararlarını ihlal mi ediyor?" sorusunu yanıtlayan Kirby, ABD'nin herhangi bir uluslararası hukuk ilkesini ihlal etmediğini savundu.

Kirby, İsrail'in mahkemeden ceza alması halinde ABD'nin buna uygun hareket edip etmeyeceği konusunda ise henüz gerçekleşmemiş bir duruma ilişkin yorum yapmayacağını söyledi.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine UAD'de dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken, duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.

Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte, Divan'ın önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.


İsrail'in hesap verdiği soykırım davasını takip eden TBMM heyeti: Adaletin tecelli etmesini istiyoruz
İsrail'in hesap verdiği soykırım davasını takip eden TBMM heyeti: Adaletin tecelli etmesini istiyoruz

Terör devleti İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle Güney Afrika, İsrail'e dava açtı. Davanın ilk günkü duruşması ise Hollanda'nın Lahey kentinde görüldü. İsrail'in yargılandığı soykırım davasını yerinde takip eden TBMM heyeti, duruşmanın ardından açıklamada bulundu. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada Gazze'deki dramın ve utancın faili olan İsrail'in savaş suçu ve soykırım iddialarına konu olan eylemlerini fütursuzca sürdürmeye devam ettiğini belirterek, "Başlayan bu sürece olan desteğimizi Türk halkı adına bir kez daha beyan ediyoruz. Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını ve adaletin tecelli etmesini istiyoruz." dedi.


#ABD
#İsrail
#Uluslararası Adalet Divanı
#Soykırım Davası
#Lahey
#Hollanda
11 saat önce
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