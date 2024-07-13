Soykırımcı İsrail El-Mevasi bölgesine saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi'nden edinilen bilgilere göre katil İsrail “güvenli olduğunu” iddia ettiği El-Mevasi bölgesine saldırı düzenledi.
En az 50 kişi öldü
Menfur saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batı bölgelerine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralılar Kuveyt Sahra Hastanesi'ne getirildi.
Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentindeki Al-Raii ailesine ait eve düzenlediği saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin naaşları, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.