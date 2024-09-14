Soykırımcı İsrail Filistinlileri yerinden etmeye devam ediyor: Gazze'nin kuzeyindeki bölgenin boşaltılması istendi

Aksa Tufanı'nın İsrail üzerinde etkileri, savaş bitmeden ve çatışmaların tozu dumanı dağılmadan görülmeye başlandı. Geçtiğimiz yıl İsrail, bir dizi siyasi, ekonomik ve toplumsal krize tanık oldu. İşgal ordusu açık bir ekipman sıkıntısı çekiyor ve bunu Washington'dan gelen sevkiyatlarla telafi ediyor. İsrailliler, yaşanan ekonomik buhran ve hükümete olan güvensizliklerinden dolayı ülkeyi terk etmeye başladı. Görünen o ki; İsrail, Gazze'de yaşadığı hezimeti kapatmaya çalışırken, kendi ülkesinde yaşanan kaosu örtbas ediyor. Peki, İsrail'i uçurumun eşiğine getiren olaylar silsilesi nasıl başladı? yenisafak.com dünden bugüne yaşananları derledi...