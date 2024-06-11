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Dünya

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de dört askerinin daha öldüğünü duyurdu

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda dört askerinin daha öldüğünü, 5'inin de ağır yaralandığını duyurdu.

09:11 - 11/06/2024 Salı
AA
Gazze
Gazze

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Givati Tugayı'ndan Givat Binbaşı Tal Pshebilski Shaulov (24), Çavuş Eitan Karlsbrun (20), Çavuş Almog Shalom (19) ve Çavuş Yair Levin'in (19) Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.


Açıklamada, İsrail askerlerinin öldüğü olayda Givati Tugayı'ndan 1 subay ve eğitim gören 4 askerin ağır yaralandığı aktarıldı.


Times of Israel'in İsrail ordusunun raporuna dayandırdığı haberinde, İsrail askerlerinin Refah kentinde girdikleri bir evin patlaması sonucu öldüğü belirtildi.


Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün, Filistinli direnişçilerin Refah'ta bulunan Şabura Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin girdiği bir evdeki bubi tuzağını patlatması sonucu İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananlar olduğunu açıklamıştı.


İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 298'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 650'ye yükseldi.




#israil
#gazze
#İsrail askeri
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